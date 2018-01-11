Путин нашел важные вещи в сочинениях школьников о будущем России

Президент Владимир Путин встретился с победителями конкурса школьных сочинений «Россия, устремленная в будущее». Об этом сообщает ТАСС.

«Особенно порадовало то, что вы многие пишите о своей роли в будущем страны и не забываете при этом ни про экологию, ни про свою малую родину, что чрезвычайно важно, видеть ее красивой, интересной, развивающейся, задаетесь вопросом, что можно сделать для людей», — отметил глава государства.

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По словам президента, ему все это представляется очень важным. Он поздравил ребят с победой в конкурсе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 января сообщил, что в конкурсе приняли участие более 400 тысяч школьников. Лучшими работами были признаны сочинения 35 школьников.

Идея проведения конкурса сочинений была предложена президентом 1 сентября 2017 года. В частности, российский лидер предложил ребятам «посмотреть на то, какой они видят нашу страну на рубеже 40-50-х годов» XXI века.

Президент каждый год посещает школы в День знаний. В 2016-м он общался с учащимися во Владивостоке, в 2015-м — с воспитанниками «Сириуса».

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