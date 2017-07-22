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«Важны даже маленькие победы»

О чем Путин рассказал одаренным школьникам

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Фото: пресс-служба Президента России

В пятницу, 21 июля, президент России три часа отвечал на вопросы школьников, собравшихся в образовательном центре «Сириус». И большинство этих вопросов было не о политике или экономике и даже не об образовании. Дети и подростки, попавшие в сочинский центр благодаря собственным талантам, интересовались просто жизнью: впечатлениями, потрясениями, мечтами. И Владимиру Путину было очень комфортно рассказывать о себе в таком формате. «Большое удовольствие — послушать, чем они живут», — заметил он после телеэфира. Хотя больше говорил, чем слушал.

«Они особенные, но все-таки дети», — предупредила перед началом встречи телеведущая НТВ Ирада Зейналова. Воспитанников «Сириуса» тоже настраивали на нужную волну. Ведущие развлекали их разговорами, включениями в прямой эфир новостей и в целом старались создать комфортную, расслабленную атмосферу. Поэтому и вышедший к ним президент предпочел все-таки снять пиджак — соблюдать деловой протокол тут было незачем.

Первым делом Путин поведал, что идея создания центра принадлежит лично ему, и название тоже придумал он — чтобы талантливые дети зажглись, как самая яркая звезда: «Удачно, да?» Хотя его пытались убедить, что не получится совместить спортсменов и ботаников, «потому что хоккеисты, они здоровые такие парни, начнут с того, что набьют морду этим математикам в очках с велосипедиками». Но Путина не убедили, и в итоге одну из самых лучших гостиниц в Имеретинской долине отдали детям. Теперь с ними предстоял долгий, но вполне легкий разговор.

Про планы на будущее

Первый вопрос, ожидаемо, был про интернет. Тем более что каждый подросток теребил в руках смарфон и не забывал обновлять страницы в соцсетях. Потому и поинтересовались, листает ли президент после тяжелого рабочего дня ленту «Инстаграма». Выяснилось, что Путина поздними вечерами от усталости больше волнует не интернет, а то, как «побыстрее до койки добраться». Он не имеет отношения ни к одному из акканутов с ником «Владимир Путин». Но и за псевдонимами не стал бы прятаться — не видит смысла. «Я начинал свою работу в органах внешней разведки и пользовался тогда в силу необходимости псевдонимами, а сейчас это для меня нелепо», — рассудил он.

Продолжили подростки «чисто человеческим» интересом: а не хотел бы президент хоть на один день «снять тяжкий груз с плеч». Но ни об усталости, ни о тяжком грузе Путин говорить не стал. Наоборот, заверил молодое поколение, что даже при его графике есть место творчеству, музыке и спорту. Весь секрет в грамотном распределении времени.

Но дети гнули свою линию — может, все-таки он устал от поста президента, может, он уже решил, чем займется на пенсии. Путин напомнил, что еще не решил, примет ли участие в президентских выборах в марте 2018 года. Но когда-нибудь придется покинуть пост, ведь «есть предусмотренные конституцией сроки исполнения президентом своих обязанностей». При этом основной закон страны, как его ни уговаривали, Путин не менял и менять под себя не собирается.

А что до «следующего шага», то выбор широкий. «Это не значит, что я буду должен сесть и заниматься только мемуарами. Ведь можно той же политической деятельностью заниматься вне рамок президентских обязанностей», — заявил Путин. Его, например, привлекает деятельность в общественных организациях и в сфере экологии. «Я найду, чем заняться», — заверил он.

Про уроки двора и спорта

Десятилетний фигурист из Москвы спросил о самом ярком воспоминании детства. «Я уже большой мальчик, запамятовал», — с иронией начал президент и продолжил рассказом о том, как рос на улице в самом центре Санкт-Петербурга. Путин вспомнил, как однажды «повел себя с кем-то некорректно». И получил резкий отпор, зато научился уважать других людей. А вот когда будущий президент занялся спортом, яркие впечатления пришли вместе со схватками.

Другая юная участница «Недетского разговора» поинтересовалась, какое событие оказало наибольшее влияние на будущего президента. И поставила главу государства в тупик. Он довольно долго не мог подобрать слов, делал паузы и наконец решил ответить по-взрослому: «Это развал Советского Союза».

Озадачил Путина и вопрос о самом счастливом и необычном моменте в жизни. Снова повисла небольшая пауза, и президент сказал: «Такие моменты связаны с какими-то достижениями, победами, преодолением себя. Они запоминаются. И важны даже маленькие, потому что формируют человека».

Про мечты и ценности

Поговорил Путин и о вечном. Признался, что основные ценности в его жизни — сама жизнь, любовь и свобода. Он хотел бы разгадать тайну возникновения Вселенной. «Все-таки понять, что лежит в основе формирования Солнечной системы: это Большой взрыв или какие-то другие явления?» — уточнил Путин. Черные дыры и изначальная материя — вот что занимает мысли российского президента. Если касаться истории человечества, то ему интересно посмотреть, как «от одного уклада оно переходило к другому».

Но больше всего Путин говорил об истории России. Ему хотелось понять, как раньше страна выкарабкивалась из самых критических ситуаций. «Во-первых, как она туда попадала, в эти смутные времена, и каковы были внутренние силы, которые вытаскивали страну», — пояснил Путин. Как зарождалось народное движение в Новгороде, как происходила консолидация народов и этносов на огромной территории России, как одни этносы исчезали и появлялись другие, как они взаимодействовали между собой — перечислял он свои интересы. «У нас очень много того, над чем можно было бы подумать, чем можно было бы позаниматься», — заключил президент.

Про родителей

Отношения с родителями «в разное время складывались по-разному», но Путин всегда старался делать свой выбор в жизни самостоятельно. «Во-первых, надо исходить из того, что родители нас любят очень, и мы не сразу это понимаем, — рассудил он. — Мы не сразу понимаем роль мамы. Вот вы же взрослые, мы очень многое забываем. А мама никогда не забывает! Как она нас растила, кормила, ухаживала, как она нас оберегала. Все, что родители пытаются нам предложить, посоветовать, они делают это от души, от всего сердца, потому что желают нам добра».

Но это не означает, что у человека не может быть собственного мнения, совсем наоборот. «И люди грамотные, опытные понимают, что навязывать ничего человеку нельзя. И вам хочу сказать, у вас жизнь вся впереди, вы тоже будете родителями… Вы как будущие родители не будете иметь права на чужую жизнь, в том числе на жизнь ваших детей», — отметил Путин.

Про характер

«Агрессия, она заложена в нас с доисторических времен, с того полуживотного состояния, в котором находились наши предки», — напомнил президент. Но ценность развитого, образованного человека как раз в умении обуздать эмоции.

«У меня постоянно возникают такие стрессовые ситуации, мне многое не нравится, но я научился себя сдерживать», — рассказал Путин. И сообщил одному из собеседников, что считает проявление агрессии слабостью. «Если же у меня иногда срыв какой-то получается, что чрезвычайно редко бывает, я, честно говоря, на себя очень сержусь», — признался Путин.

Еще он категорически не согласен с утверждением о том, что цель оправдывает средства. «Потому что, если вы для достижения своей цели используете какие-то омерзительные способы, то вы тем самым разрушаете саму цель, ради которой вы живете», — объяснил Путин.

И немного о взрослом

Звучали, конечно, и совсем недетские вопросы. Например, о мировой валюте, шансы на существование которой Путин оценил невысоко. «Есть биткоины, другие всякие валюты, наше отношение сегодня к этому очень настороженное, потому что почти ничего не отрегулировано в этой сфере», — сказал он.

А вот нефть и газ — ценность куда более стабильная и не скоро иссякнет. «Это касается всего углеводородного сырья: и нефти, и газа, и угля», — ответил Путин на вопрос о том, каким он видит энергетическое будущее страны, когда в ней закончатся природные ресурсы.

Ненадолго речь зашла и про «некоторых оппозиционных личностей». Путин напомнил об относительно недавней либерализации партийного законодательства, позволившей зарегистрировать несколько десятков политических партий. Ценность этих партий в том, что они генерируют идеи и критикуют власть, признает президент. Но спекулировать на проблемах — в частности, на коррупции, не стоит, предупредил он. Нужно предлагать конкретные решения.

По касательной была упомянута и Украина. Президент России напомнил, что на волне борьбы с коррупцией в соседней стране пришли к власти новые люди, но проблема воровства только усугубилась.

Проговорив почти три часа, президент, очевидно, остался доволен молодежью. Похвалил их за ум и талант и пожелал успехов. А после, на заседании попечительского совета «Сириуса» признался: «Большое удовольствие было с ними общаться, послушать, чем они живут, чем дышат, как строятся их представления о своем собственном будущем, о будущем тех направлений, которыми они занимаются».

Татьяна Меликян

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