В Москве среди школьников найдут лучших специалистов по цифровой экономике

Самых одаренных и опытных в сфере цифровой экономики российских школьников определят на викторине «Поколение Z» в Москве, 16 сентября. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

«Две команды, по четыре человека в каждой, поборются за победу в несколько этапов, по итогам будет объявлена команда победителей. Решения будет принимать авторитетное жюри, состоящее из представителей организаций — лидеров рынка», — рассказали организаторы.

Участие в викторине принимают школьники, в возрасте от 11 до 16 лет.

Первый отборочный конкурс запустил 11 августа популярный Telegram-канал @blockchainrf. За три дня было подано 50 заявок со всей страны, в ответ на которые были отправлены конкурсные задания. Оценивались опыт по созданию проектов с использованием нейросети, на блокчейне, инвестиции молодых людей в крупные международные проекты и обладание собственным инвестпортфелем из 3 — 9 криптовалют.

Для участия в финальной части конкурса и съемок ток-шоу отобрали восемь участников, младшему из них — Ване Неботову — 11 лет.

1 сентября президент России Владимир Путин призвал школьников определяться с профессией как можно раньше. В День знаний он выступил на открытом уроке под названием «Россия, устремленная в будущее» в Ярославле, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». Президент отметил, что нынешние школьники могли бы помочь определить дальнейший вектор развития страны, написав сочинение на тему, созвучную названию открытого урока, — «Россия, устремленная в будущее».

21 июля российский лидер пообщался с воспитанниками образовательного центра «Сириус» для одаренных детей в Сочи. Трансляция так называемого «Недетского разговора» велась на телеканале НТВ. В частности, Путин рассказал подросткам о трех главных ценностях в жизни, наиболее повлиявшем на его жизнь событии и умении справляться с агрессией.