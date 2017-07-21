Путин поведал об умении справляться с агрессией

Президент России Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи признался, что в стрессовых ситуациях у него случаются эмоциональные срывы, но он научился справляться с агрессией. Трансляцию «Недетского разговора» ведет телеканал НТВ в пятницу, 21 июля.

Глава государства заметил, что умение сдерживать себя является большим преимуществом в отношениях с людьми. «Чем умнее человек, чем интеллигентнее, чем образованнее, тем у него меньше агрессии, во всяком случае, у него больше способности ее подавлять», — сказал Путин.

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Он также отметил, что считает проявление агрессии слабостью. «Если же у меня иногда срыв какой-то получается, что чрезвычайно редко бывает, я, честно говоря, на себя очень сержусь», — сказал он. Однако добавил, что в целом ему удается справляться с эмоциями.

Образовательный центр «Сириус» был создан в 2013 году на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина. Он также является председателем попечительского совета центра. Цель работы «Сириуса» — развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей.

Трансляция «Недетского разговора с Владимиром Путиным» также ведется во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».