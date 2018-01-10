Губернатор Подмосковья принял участие в открытии полуфинала «Лидеров России»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии открытия первого полуфинала Всероссийского конкурса «Лидеры России» для регионов Центрального федерального округа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Открыл мероприятие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. «Проигравших в данном случае быть не может, потому что все прошедшие в полуфинал – уже очень серьезный кадровый резерв для всех уровней управления, — заявил он на церемонии открытия. — У нас нет обязательного требования, что участники конкурса должны хотеть идти на государственную или муниципальную службу. Президент России, ставя задачу проведения этого конкурса, исходил из того, что стране нужны квалифицированные управленцы. А где вы будете применять свои силы – это ваш выбор».

Подать заявку на участие в конкурсе мог любой гражданин РФ не старше 50 лет, имеющий опыт управления не менее 5 лет. Участникам моложе 35 лет предлагались облегченные условия — 2 года работы на руководящей должности. Всего заявки подали около 200 тысяч человек.

«Для нас интересны все участники полуфинала, этого важного проекта, потому что это коллеги, которые реализовали себя в том или ином амплуа, состоялись в той или иной отрасли — здравоохранении, образовании, — заявил Андрей Воробьев. — Мы ждем всех в Подмосковье, у нас растущий регион, нам нужны грамотные управленцы, мотивированные, подготовленные. Я надеюсь, что их профессиональные и человеческие качества позволят нам найти новых лидеров и задействовать их в самых актуальных сферах».

В ходе конкурса участники выполняют индивидуальные и групповые задания по различным управленческим компетенциям. Оцениваются лидерские качества, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. Полуфиналы проводятся во всех федеральных округах.

Полуфинал, в котором принимают участие 300 управленцев, среди которых более 70 — из Подмосковья, проходит на базе Корпоративного университета Сбербанка в городском округе Истра.

Финал конкурса состоится в феврале в городе Сочи и объединит 300 сильнейших участников со всей России. Финалисты получат образовательные гранты в размере миллиона рублей. По итогам определятся 100 победителей, в течение года они смогут проходить консультации с государственными деятелями и топ-менеджерами крупнейших компаний России. Кроме того, они могут стать участниками специальной программы подготовки высшего кадрового резерва страны.

Конкурс организует Высшая школа государственного управления РАНХиГС по поручению президента России Владимира Путина. Это ключевой проект открытой платформы «Россия — страна возможностей». Всего платформа объединяет 13 долгосрочных проектов по развитию социальных лифтов, поддержке благотворительности и общественных инициатив.

Губернатор также принял участие в круглом столе, посвященном деятельности и достижениям платформы «Россия — страна возможностей». В ходе встречи были представлены отработанные практики для дальнейшего развития проектов и расширения их географии.