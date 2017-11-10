Будущих «Лидеров России» проверят на управленческий потенциал и знание географии

Участников второго этапа конкурса «Лидеры России» протестируют на знания и умения во всех сферах. Об этом рассказал на открытии этапа соревнований первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

По его словам, первый тест будет включать вопросы из области базовых знаний по истории, географии, русской литературы и правовой сфере. На его прохождение отводятся сутки. Через день начнется следующий тест «на способности, предполагающий умение работать с информацией», добавил Кириенко.

Во время финального, самого сложного теста участникам необходимо будет показать свои управленческие навыки. На его прохождение отводится два дня.

Оценивать итоги тестирования будет автоматизированный комплекс, в котором роль человека сведена к минимуму. Исправить оценку по итогам теста не сможет даже федеральный оргкомитет, потому что в системе отсутствуют ФИО, а есть просто уникальные индикационные номера, выдаваемые автоматически.

Каждый, кто не пройдет тесты, получит отчет о допущенных им ошибках. Если показатель по результатам тестов будет более 50 процентов, участнику выдадут сертификат.

Конкурс «Лидеры России» стартовал 11 октября. Организатором выступает комиссия при президенте России по вопросам государственной службы и резерву управленческих кадров, председателем которой является глава кремлевской администрации Антон Вайно. Непосредственный оператор проекта — Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Проект входит в платформу «Россия — страна возможностей» и направлен на поддержку молодых, но состоявшихся управленцев. В общей сложности на конкурс было подано более 199 тысяч заявок.