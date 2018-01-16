Кремль начал поиск лучших наставников

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко представил конкурс «Лучшие практики наставничества». Прием заявок начался во вторник, 16 января, сообщает ТАСС.

«Никакие знания и навыки не передаются иначе как от человека к человеку. И за каждым успешным человеком в любой сфере деятельности всегда есть учитель, всегда есть наставник», — отметил Кириенко. На его взгляд, система наставничества была очень хорошо отработана в советские годы.

В свою очередь, гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева добавила, что конкурс будет проходить по пяти номинациям: наставничество на производстве, в бизнесе и предпринимательстве, в социальной сфере, а также наставничество в образовании. Предусмотрена отдельная номинация «Дети учат детей», где наставниками выступают дети.

Кроме того, в конкурсе заявлены две дополнительные номинации «Наставник года» и «Руководитель года» для директоров предприятий, на которых трудятся более 5 тысяч сотрудников, уточнила глава АСИ.

Награждение победителей конкурса пройдет 14 февраля. За первое место предусмотрен денежный приз в размере 300 тысяч рублей, за второе место — 200 тысяч, а за третье — 100 тысяч.

11 октября 2017 года стартовал конкурс «Лидеры России», также входящий в платформу «Россия — страна возможностей». Проект направлен на поддержку молодых, но состоявшихся управленцев. Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 миллион рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения.