В «Лидеры России» пошли руководители банков и корпораций

Победители конкурса «Лидеры России» могут быть востребованы не только на госслужбе, но и в компаниях с государственным участием, заявил руководитель администрации президента Антон Вайно. Его слова приводит РИА Новости в среду, 29 ноября.

«В этой связи представляется, что нам целесообразно обратить внимание не только на победителей конкурса, но и на финалистов, и вообще на всех участников конкурса, которые показали хороший результат. Я уверен, что их опыт, знания, активность могут быть востребованы на различных уровнях как федеральных, так и региональных властей», — сказал Вайно на заседании комиссии при президенте по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров.

Руководитель конкурса, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров уточнил, что к соревнованию проявили интерес и руководители банковского сектора : «Много очень серьезных руководителей: вице-президенты крупных банков, есть руководители компаний среднего масштаба, есть вторые лица в очень крупных корпорациях».

10 ноября первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко проинформировал, что участников второго этапа конкурса протестируют на знания и умения во всех сферах. В частности, первый тест будет включать вопросы из области базовых знаний по истории, географии, русской литературы и правовой сфере.

Конкурс «Лидеры России» стартовал 11 октября. Проект входит в платформу «Россия — страна возможностей» и направлен на поддержку молодых, но состоявшихся управленцев. В общей сложности на конкурс было подано более 199 тысяч заявок. По итогам проведения заочного этапа конкурса «Лидеры России» в очную отборочную часть прошли 2,7 тысячи человек. Финал конкурса, к участию в котором будут приглашены 300 лучших участников, пройдет в Москве в январе-феврале. Все финалисты получат гранты на повышение квалификации.