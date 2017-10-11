«Лидеров России» отберут по конкурсу

Открытый конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России» стартовал в среду, 11 октября, заявки на участие можно подать на сайте проекта.

«Запуск конкурса — прямое выполнение поручения президента РФ и продолжение его последовательной политики на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых граждан страны, в данном случае мы говорим об управлении», — сказал первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

Он отметил, что в конкурсе могут принять участие не только государственные служащие, но и управленцы из частного бизнеса, госкомпаний, социальной сферы, в частности, директор школ, главврачи. Комментируя задачи конкурса Кириенко отметил, что

государство должно обеспечить поддержку людям, которые отличаются не богатыми родственниками или связями, а профессиональными и личностными качествами.

Цель проекта — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Конкурсанты должны быть не старше 50-и лет, иметь российское гражданство и опыт управленческой деятельности.

300 финалистов получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев.

Победителей ждет один год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей, говорится в описании конкурса.

Регистрация участников продлится до 6 ноября. Финальный этап соревнования запланирован на январь-февраль 2018 года.