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«Лидерам России» дали год на образование

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Сергей Кириенко
Сергей Кириенко

Финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» получат один миллион рублей, который в течении года должны будут потратить на свое обучение в любом лицензированном образовательном учреждении РФ, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии открытия финального этапа конкурса. Его слова приводит ТАСС в среду, 7 февраля.

«Оператором по финансированию образовательных проектов будет выступать РАНХиГС, с которой надо заключить [договор] в течении 90 дней. Но это не значит, что вы обязаны учиться в РАНХиГС, в данном случае она выполняет только функции оператора», — сказал Кириенко.

По его словам, если стоимость обучения превысит сумму гранта, то финалисты конкурса могут профинансировать разницу самостоятельно.

В конце января сообщалось, что в финал конкурса прошли триста человек, среди которых представители крупного бизнеса, сотрудники госкомпаний и госорганов, а также фрилансеры.

Промежуточные итоги конкурса за образовательные гранты и шанс войти в специальную программу развития кадрового управленческого резерва страны подвели в Москве 23 января. В ходе мероприятия Сергей Кириенко рассказал, что за конкурсом пристально следит Владимир Путин, а также отметил, что подобные состязания теперь будут проводиться каждый год.

Победители «Лидеров России» смогут получить личные консультации от топ- менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. В частности, своим опытом поделится Кириенко, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов и Сергей Лавров.

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