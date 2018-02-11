Названа причина отмены уникального запуска «Прогресса»

Ракета «Союз-2.1А», которая должна была вывести на орбиту «Прогресс МС-08», не смогла стартовать из-за неполадок в цифровой вычислительной машине. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По той же причине был отменен пуск корабля «Прогресс МС-07» 12 октября 2017 года. Тогда произошел сбой в одном из микрокомпьютеров системы управления, в результате чего не сработал клапан двигателя. По словам собеседника агентства, вычислительная машина «Прогресса» передала точно такие же данные, как и в прошлый раз.

Космический корабль планировалось запустить к Международной космической станции (МКС) 11 февраля в 11:58:44 по московскому времени. Как отмечали в «Роскосмосе», корабль должен был впервые в истории достигнуть МКС всего за 3,5 часа благодаря новой укороченной двухвитковой схеме. На сегодняшний день традиционной считается четырехвитковая схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

Запуск «Прогресса» перенесен на резервную дату — 13 февраля. Корабль уже не сможет по баллистическим условиям причалить к МКС за 3,5 часа, как планировалось.

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