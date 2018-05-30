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«Роскосмос» обеднеет на 150 миллиардов рублей

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Федеральную космическую программу России сократят в ближайшие три года на 150 миллиардов рублей из-за недофинансирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Программу на 2016-2025 годы утвердили в марте 2016-го. Объем ее финансирования был определен в 1,4 триллиона рублей. В 2014 году, когда программа только разрабатывалась, планировалось запросить на ее реализацию 2,8 триллиона рублей. По программе «Развитие космодромов России» Роскосмос должен был получить дополнительно 340 миллиардов рублей.

По словам источника агентства, в 2019 году госкорпорация получит на 17 миллиардов меньше, чем планировала. В 2020 году — на 52 миллиарда рублей, а в 2021-м — на 75 миллиардов рублей меньше.

Отмечается, что из-за недостатка средств задерживается создание межпланетных объектов, строительство второй очереди космодрома Восточный и разработка новой ракетно-космической техники.

Предполагается, что в ближайшие месяцы программа «Роскосмоса» будет скорректирована.

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