«Роскосмос» обеднеет на 150 миллиардов рублей

Федеральную космическую программу России сократят в ближайшие три года на 150 миллиардов рублей из-за недофинансирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Программу на 2016-2025 годы утвердили в марте 2016-го. Объем ее финансирования был определен в 1,4 триллиона рублей. В 2014 году, когда программа только разрабатывалась, планировалось запросить на ее реализацию 2,8 триллиона рублей. По программе «Развитие космодромов России» Роскосмос должен был получить дополнительно 340 миллиардов рублей.

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По словам источника агентства, в 2019 году госкорпорация получит на 17 миллиардов меньше, чем планировала. В 2020 году — на 52 миллиарда рублей, а в 2021-м — на 75 миллиардов рублей меньше.

Отмечается, что из-за недостатка средств задерживается создание межпланетных объектов, строительство второй очереди космодрома Восточный и разработка новой ракетно-космической техники.

Предполагается, что в ближайшие месяцы программа «Роскосмоса» будет скорректирована.

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