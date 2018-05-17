«Роскосмос» воскресил мертвый спутник ГЛОНАСС

Космический аппарат российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС («Глонасс-М» №734), вышедший из строя в апреле, удалось реанимировать. Через неделю спутник войдет в строй, сообщил РИА Новости генеральный директор «Информационных спутниковых систем имени Решетнева» Николай Тестоедов.

«Мы смогли его восстановить. Сейчас он включен и будет набирать статистику в течение восьми дней для того, чтобы войти в группировку. Был сбой по одной из систем, но мы нашли, как парировать проблему», — рассказал Тестоедов.

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На 17 июня 2018 года запланирован запуск нового аппарата ГЛОНАСС, после чего «Глонасс-М» №734 будет выведен в орбитальный резерв. «Он проработал на орбите девять лет вместо семи положенных, и, учитывая то, что он выбывал из строя на месяц, мы ставим на подготовку к запуску из наземного резерва один "Глонасс-М"», — заявил гендиректор.

Спутник «Глонасс-М» №734 вышел из строя 19 апреля 2018 года — у космического аппарата пропал навигационный сигнал. В настоящее время в группировке ГЛОНАСС насчитывается 25 спутников, из которых 23 используются по целевому назначению.

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