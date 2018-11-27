США снова высадились на Марс

Миссия InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat TransportInSight) 26 ноября примерно в 15:00 по времени восточного побережья США (в 23:00 по московскому времени) совершила мягкую посадку на поверхность марсианской равнине Элизий. Соответствующая онлайн-трансляция велась НАСА.

Посадке аппарата массой 385 килограммов предшествовало торможение в марсианской атмосфере, которое началось на расстоянии около 125 километров от поверхности планеты. Снижение в газовой оболочке небесного тела заняло примерно 6,5 минуты. Раскрытие парашюта диаметром 11,88 метра произошло на расстоянии 12 километров от поверхности планеты. За 15 секунд до касания аппарат выпустил опоры и опустится на поверхность со скоростью около 8 километров в час.

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Через 16 минут после посадки на Элизии (примерное время оседания поднятой аппаратом пыли) началось раскрытие панелей солнечных батарей, которое продлилось еще примерно 16 минут.

Связь с посадочным модулем на регулярной основе будет осуществляться через систему дальней космической связи. Также в течение двух недель для таких целей планируется использовать пару микроспутников MarCo (Mars Cube One). Аппараты массой по 13,6 килограмма каждый снабжены 8 микродвигателями, приемной и передающей антеннами и способны передать информацию на Землю с трехчасовой задержкой. С помощью MarCo НАСА планирует продемонстрировать возможность использования микроспутников в глубоком космосе.

Межпланетный космический аппарат InSight с посадочным модулем был выведен на траекторию полета к Марсу 5 мая ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). Целью миссии заявлено изучение геологической истории Красной планеты, в том числе поиск возможных следов жизни.

Посадочный аппарат InSight оборудован сейсмометром SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) и зондом HP (Heat Flow and Physical Properties Package), который должен пробурить скважину глубиной пять метров. Батареи, состоящие из 3200 фотоэлементов, в условиях Марса, в зависимости от содержания пыли в атмосфере, должны обеспечить мощность в 300-600 ватт. Автономный источник питания, установленный на InSight, способен обеспечить работу станции только в течение одного марсианского дня (на 37 минут длиннее земного).

Исследования планируется проводить в течение одного марсианского года (1,88 года земного), после чего по итогам полученных результатов допускается принятие решения о продолжении работы.

В настоящее время на поверхности Красной планеты действуют американские марсоходы Opportunity (с 2004 года) и Curiosity (с 2012 года). Ровер Opportunity — рекордсмен по продолжительности работы (с июня из-за пылевой бури находится в спящем режиме), а аппарат Curiosity — самый тяжелый марсоход (его масса — 900 килограммов).

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