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«Российский Falcon 9» получит имя грязнейшей реки Сибири

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Создаваемую в России ракету среднего класса «Союз-5» планируется назвать в честь реки Иртыш, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

«Рассматривается возможность переименования ракеты-носителя "Союз-5" в честь реки Иртыш. Необходимые документы по переименованию подготовлены, но пока не подписаны», — сказал один из собеседников. Второй источник подтвердил эту информацию.

Как отмечает агентство, инициатива называть новые российские ракеты и разгонные блоки в честь рек принадлежит генеральному директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.

Разработчик «Союз-5» — РКК «Энергия», производитель — РКЦ «Прогресс». Первый старт носителя запланировано провести в 2022 году с космодрома Байконур. «Союз-5», фактически являющийся модернизированной версией советской ракеты «Зенит», заявлен как конкурент носителю Falcon 9 американской компании SpaceX. Стоимость пуска новой ракеты оценивается в 60 миллионов долларов. Ранее на «Союз-5» планировалось запускать разрабатываемый пилотируемый корабль «Федерация».

Экологические проблемы реки Иртыш неоднократно привлекали внимание журналистов и экспертов. В 2006 году завкафедрой экологии и биологии Омского государственного аграрного университета (ОГАУ) Ольга Баженова в беседе с «Экспертом» назвала Иртыш «наиболее загрязненной сибирской рекой», которая имеет класс 4А (стабильно грязная и очень грязная). Для сравнения, вода пятого, последнего, класса считается экстремально грязной.

В ноябре американское издание The Diplomat опубликовало репортаж Николаса Мюллера, который прошел 1300 километров по бассейну Иртыша и сообщил о нехватке пригодной для питья воды в Омской области за пределами регионального центра.

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