Россия закончит ГЛОНАСС

Система ГЛОНАСС после 2021 года станет частью проекта «Сфера», передает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя генерального директора «Роскосмоса» Юрия Урличича.

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«С 2021 года федеральная целевая программа ГЛОНАСС заканчивается, и мы считаем, что будет принята новая программа "Сфера", куда войдет связь, навигация и дистанционное зондирование Земли», — сказал топ-менеджер на конгрессе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Урличич также отметил, что ГЛОНАСС с 2023 года начнет предоставлять услуги высокоточной навигации с помощью шести новых спутников на высокой эллиптической орбите. «Что это даст нам как потребителям? Интеллектуальные транспортные системы станут еще большей реальностью, и там станет еще меньше человека, появятся беспилотные системы. Конечно, будут любители управлять автомобилями сами, но постепенно они окажутся на специальных треках и особых дорогах», — приводит ТАСС заявление первого заместителя гендиректора госкорпорации.

Президент Владимир Путин в июне сообщил, что Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли программы «Сфера». Данный проект создан на основе программы «Эфир», предусматривающей развертывание к 2025 году группировки из 288 спутников с орбитой высотой 870 километров. Программа требует инвестиций в размере 300 миллиардов рублей.

Потенциальными конкурентами «Сферы» считаются европейский проект OneWeb и американский Starlink.

В ноябре Федеральная комиссия по связи США разрешила SpaceX запустить 7518 спутников Starlink.

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