Россия закончит ГЛОНАСС

Система ГЛОНАСС после 2021 года станет частью проекта «Сфера», передает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя генерального директора «Роскосмоса» Юрия Урличича.
«С 2021 года федеральная целевая программа ГЛОНАСС заканчивается, и мы считаем, что будет принята новая программа "Сфера", куда войдет связь, навигация и дистанционное зондирование Земли», — сказал топ-менеджер на конгрессе «ЭРА-ГЛОНАСС».
Урличич также отметил, что ГЛОНАСС с 2023 года начнет предоставлять услуги высокоточной навигации с помощью шести новых спутников на высокой эллиптической орбите. «Что это даст нам как потребителям? Интеллектуальные транспортные системы станут еще большей реальностью, и там станет еще меньше человека, появятся беспилотные системы. Конечно, будут любители управлять автомобилями сами, но постепенно они окажутся на специальных треках и особых дорогах», — приводит ТАСС заявление первого заместителя гендиректора госкорпорации.
Президент Владимир Путин в июне сообщил, что Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли программы «Сфера». Данный проект создан на основе программы «Эфир», предусматривающей развертывание к 2025 году группировки из 288 спутников с орбитой высотой 870 километров. Программа требует инвестиций в размере 300 миллиардов рублей.
Потенциальными конкурентами «Сферы» считаются европейский проект OneWeb и американский Starlink.
В ноябре Федеральная комиссия по связи США разрешила SpaceX запустить 7518 спутников Starlink.