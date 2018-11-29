Россия останется на Земле

В проекте «Основ государственной политики РФ в области космической деятельности на период до 2030 и дальнейшую перспективу» прописано повышение конкурентоспособности отраслевых продуктов на мировом рынке, минимизация последствий санкций, всестороннее сотрудничество с Китаем и Индией, а также пилотируемые полеты на Луну. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ознакомившийся с содержанием готовящегося документа.
В проекте особое внимание уделяется поддержанию и созданию наземной инфраструктуры для обеспечения пусков ракет «Протон», «Союз» и «Ангара», а также перспективных разгонных блоков на экологически чистых компонентах топлива. Отдельный упор делается на модернизации и оснащении космодрома Восточный.
Нововведением стало обеспечение к 2030 году «глобального, круглосуточного и всепогодного мониторинга» территории России за счет развертывания полномасштабной группировки космических аппаратов, в том числе системы ГЛОНАСС, а также реализация проекта «Цифровая Земля».
Газета отмечает, что если в 2013 году приоритетом считалась подготовка пилотируемых полетов к «планетам и другим телам Солнечной системы», то теперь речь идет прежде всего об окололунном пространстве и Луне, а затем и других объектах в космосе.
В ноябре состоялось совместное заседание научно-технического совета «Роскосмоса» и Совета РАН по космосу, участники которого рассмотрели концепцию исследования и освоения Луны. Доработанный по его итогам документ планируется представить президенту России Владимиру Путину и правительству страны через три месяца.
В ходе выступления на мероприятии генконструктор пилотируемых комплексов Евгений Микрин заявил, что строительство российской национальной станции на орбите Луны начнется в конце 2025 года с запуска базового модуля, сообщает РИА Новости. В последующем к орбитальной станции планируется пристыковать корабли и взлетно-посадочные модули для высадки космонавтов на поверхность спутника Земли.
В ноябре научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что вместо анонсирования заведомо нереализуемых программ «Роскосмосу» следует сосредоточиться на выполнении текущих задач, сроки по которым уже сдвинуты вправо.