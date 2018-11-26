Запущенные после санкций США спутники «Ресурс-П» отказались работать

Из трех российских спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» работает только один, сообщил «Коммерсанту» источник в космической отрасли.

Функционирует космический аппарат «Ресурс-П» №1, срок службы которого, «несмотря на многочисленные проблемы с системами», превысил гарантированные изготовителем пять лет.

Спутник №2 выходил из строя в 2016 и 2017 годах из-за проблем с системой терморегулирования и бортовой вычислительной системой. Космический аппарат «в сумме не отработал и половины срока» и по причине частых поломок выведен из группировки.

«Ресурс-П» №3 с февраля 2017 года находится на исследовании по программе главного конструктора из-за отказа передатчиков высокоскоростной радиолинии, с помощью которой со спутника на Землю сбрасывается целевая информация. «По целевому назначению аппарат функционировал всего пять месяцев из положенных пяти лет»,— признался собеседник.

«Роскосмос» сообщил РИА Новости, что «Ресурс-П» №2 выведен из состава группировки, а спутник №3 находится на исследовании главного конструктора.

В апреле два космических аппарата ГЛОНАСС вышли из строя, в результате чего действующими остались только 22 спутника (для покрытия территории России достаточно 18 действующих спутников, тогда как для всей планеты необходимо 24 работающих космических аппарата). В том же месяце в России признали невозможность самостоятельно создавать спутники. В частности, космические аппараты российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих. В спутниках гражданского назначения данный показатель достигает 70 процентов.

Три спутника «Ресурс-П» отправлены в космос в июне 2013 года, декабре 2014-го и марте 2016-го. Аппараты использовались в интересах госкорпорации «Роскосмос», Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Росгидромета, МЧС и Росреестра. Основная оптико-электронная аппаратура «Геотон-Л1» позволяла «Ресурс-П» проводить панхроматическую съемку с разрешением 0,7-1 метр и спектрозональную — 2-3 метра. Возможности «Ресурс-П» №1 использовались также для военных целей, в частности, наравне со спутниками оптико-электронной разведки «Персона», для съемки местности в Сирии.

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Головным разработчиком спутников «Ресурс-П» является ракетно-космический центр «Прогресс» (Самара). К ноябрю 2019-го и ноябрю 2020-го центр должен изготовить спутники «Ресурс-П» №4 и №5.

Весной 2014 года в связи с присоединением Крыма к России, а также из-за позиции Москвы по украинскому конфликту ряд стран, в том числе США, ввели против Москвы санкции, включив в черные списки российских политиков и бизнесменов. Впоследствии ограничительные меры были расширены и затронули целые сектора экономики. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из США, стран ЕС, Австралии, Канады и Норвегии.

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