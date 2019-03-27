США назвали лучшие ракетные двигатели в мире

В американском городе Хантсвилл создаются лучшие в мире ракетные двигатели, заявил на пятом заседании Национального космического совета вице-президент США Майк Пенс.

«Более 60 лет Хантсвилл (штат Алабама) строит лучшие в мире ракетные двигательные установки. И мы хотим сделать так, чтобы это продолжалось в течение следующих 60 лет», — сказал политик.

Вице-президент отметил, что дальнейшее исследование Солнечной системы требует применения инновационных двигательных установок, в частности ядерных.

Также на прошедшем в музейном Космическом и ракетном центре США (Хантсвилл) заседании Пенс рекомендовал НАСА к 2024 году высадить американских астронавтов на южный полюс Луны и пригрозил, что в случае задержек реализации лунной программы средство выведения, создаваемая сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System), может быть заменено на альтернативный коммерческий носитель.

Присутствующий на мероприятии глава космического агентства Джим Брайденстайн заверил политика в приверженности заявленным планам. Администратор уточнил, что НАСА ускорит разработку SLS. В частности, первый испытательный полет носителя (в беспилотном режиме) должен состояться в 2020 году, а пилотируемый облет Луны — в 2022 году.

В марте «Роскосмос» опубликовал видеозапись, в которой РД-171МВ, являющийся модификацией советского РД-170, назван «самым мощным в мире ракетным двигателем». В действительности четырехкамерный силовой агрегат является самым мощным только из жидкостных ракетных двигателей, тогда как самым мощным ракетным двигателем оказывается твердотопливный боковой ускоритель космического корабля Space Shuttle.

В июне 2018-го генеральный директор «Энергомаша» (производителя поставляемых в США керосиновых ракетных двигателей РД-180 и РД-181) Игорь Арбузов заявил, что ракетные двигатели на метане перспективнее силовых агрегатов на керосине, и США опережают Россию в создании таких установок.

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В апреле 2018-го глава научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев отметил, что Россия единственная из космических держав не использует водород в качестве топлива в ракетных двигателях.

В Хантсвилле, известном как «ракетная столица» США, располагается четвертый по величине исследовательский парк в мире. В городе, в частности, находятся площадки компании Aerojet Rocketdyne, которая к настоящему времени объединила множество американских производителей ракетных двигателей, например, самый большой в мире водородный ракетный двигатель RS-68 (устанавливается на боковые ускорители и первую ступень ракет семейства Delta IV) и самый мощный в мире однокамерный жидкостной ракетный двигатель F-1 (пять таких агрегатов получала первая ступень доставившей человека на Луну сверхтяжелой ракеты Saturn 5).

В настоящее время Aerojet Rocketdyne работает над силовым агрегатом RS-25, который ранее использовали многоразовые космические корабли Space Shuttle, а в модифицированном варианте будет задействован в SLS.

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