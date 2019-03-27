Индия сбила спутник Земли

Индия успешно сбила находящийся на низкой околоземной орбите космический аппарат, таким образом став четвертой страной в мире, обладающей противоспутниковым оружием, заявил в обращении к нации премьер-министр государства Нарендра Моди. Выступление чиновника передает NDTV.

«Индия вошла в число космических сверхдержав после таких стран, как США, Россия и Китай. Наше противоспутниковое оружие успешно сбило аппарат на низкой околоземной орбите», — сказал чиновник.

По словам премьер-министра, уничтожение спутника, находящегося на высоте 300 километров, прошло «меньше чем за три минуты» после запуска ракеты, созданной Индийской организацией космических исследований и разработок (входит в министерство обороны страны).

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Моди отметил, что испытания противоспутникового оружия не направлены против какой-либо страны и не противоречат действующему международному законодательству.

В апреле 2018 года Центр стратегических и международных исследований (США) опубликовал отчет «Оценка космических угроз — 2018», в котором основными странами, потенциально располагающими разного рода средствами воздействия на американские спутники, назывались Китай, Россия, Иран и Северная Корея.

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