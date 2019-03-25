Восточный лишат «российского Falcon 9»

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Строительство пусковой площадки на космодроме Восточный для создаваемой средней ракеты-носителя (РН) «Союз-5» («Иртыш») не планируется, сообщили ТАСС в «Роскосмосе».

«Решения о строительстве стартового стола под "Союз-5" на космодроме Восточный нет. Максимум, что может быть создано, — стенд для испытаний первой ступени РН "Союз-5" в рамках создания ракеты сверхтяжелого класса. Такой стенд может быть создан в рамках инфраструктуры для ракет семейства "Ангара"», — сказал собеседник агентства.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в четырех летных испытаниях «Союз-5», которые должны пройти в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах, будет испытываться один и тот же многоразовый космический корабль «Федерация».

В ноябре 2018 года стало известно, что общий бюджет российско-казахстанского комплекса «Байтерек», который предполагает запуск «Союз-5» с Байконура (Казахстан), составляет 14,4 миллиарда долларов.

В июне того же года Рогозин призвал «Союз-5» сделать «простым, как автомат Калашникова», в частности, создать под него метановый двигатель (впоследствии разработчики вернулись к керосиновому двигателю).

В апреле 2018 года занимавший должность гендиректора «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил, что пуск «Союз-5» должен стоить не более 30-35 миллионов долларов.

«Союз-5» представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур около 18 тонн.

Разработчик «Союз-5» — РКК «Энергия», производитель — РКЦ «Прогресс». «Союз-5», фактически являющийся модернизированной версией советской ракеты «Зенит», заявлен как конкурент носителю Falcon 9 американской компании SpaceX.

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