«Российский Falcon 9» стал дороже американского

Общий бюджет российско-казахстанского комплекса Байтерек, который предполагает запуск средних носителей «Союз-5», составляет 14,4 миллиарда долларов, говорится в ролике, посвященном проекту. Видео опубликовал в Twitter генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Жизненный цикл комплекса составит 40 лет, в течение которых будет осуществлено 240 пусковых ракет с общим бюджетом 14,4 миллиарда долларов США», — говорится в ролике.

Таким образом, согласно Рогозину, разовый пуск «Союз-5» с Байтерека обойдется в 60 миллионов долларов, то есть эксплуатация комплекса позволит предприятиям России и Казахстана «ежегодно осваивать 360 миллионов долларов при шести пусках в год». Летные испытания ракеты с Байтерека должны начаться с 2022 года. В 2023 году носитель должен полететь с кораблем «Федерация». Пуск «Союз-5» с Восточного состоится не ранее 2028 года.

В июне Рогозин призвал «Союз-5» сделать «простым, как автомат Калашникова», в частности создать под него метановый двигатель (впоследствии разработчики вернулись к керосиновому двигателю). В апреле занимавший должность гендиректора «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил, что пуск «Союз-5» должен стоить не более 30-35 миллионов долларов.

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Разработчик «Союз-5» — РКК «Энергия», производитель — РКЦ «Прогресс». «Союз-5», фактически являющийся модернизированной версией советской ракеты «Зенит», заявлен как конкурент носителю Falcon 9 американской компании SpaceX.

«Союз-5» представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур около 18 тонн.

В настоящее время вывод до 5,5 тонны грузов тяжелой ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX обходится в 62 миллионов долларов. В случае повторного использования первой ступени стоимость услуг снижается до десяти процентов. Использование многоразовых технологий, согласно прогнозам главы компании Илона Маска, позволит сократить предельные издержки на повторный запуск носителя до «менее 5 или 6 миллионов долларов» в течение примерно трех лет.

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