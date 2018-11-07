«Российскую SpaceX» накрыла российская бюрократия

S7 Space (S7 Space transportation systems — Космические транспортные системы), пытаясь реанимировать плавучий космодром «Морской старт», столкнулась с бюрократией и незаинтересованностью в партнерстве госпредприятий, приведшими к повышению стоимости пусковых услуг компании. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор S7 Space Сергей Сопов.

По его словам, «Роскосмос» проигнорировал предложение компании заказать у госкорпорации 50 ракет «Союз-5» с опционом на еще 35 таких носителей. «Заказ твердый, с авансом в 10 процентов. Но от "Роскосмоса" за прошедший год так и не последовало реакции, словно они о таком предложении и не слышали. Это можно было бы назвать анекдотом, но такова реальность. Мы готовы были слова перевести в твердый контракт», — сказал глава компании.

Гендиректор отметил, что разговор шел о сумме в 2,5 миллиарда долларов, которые бы направлялись на инвестиции в проект «Союз-5».

Сопов рассказал и о выборе двигателя для создаваемой S7 Space ракеты «Союз-7» с многоразовой первой ступенью. «Самара (входящее в ОДК предприятие "Кузнецов" — прим. «Ленты.ру») не готова передать нам двигатель НК-33 и документацию по нему для самостоятельного производства, а вместо этого предлагали профинансировать восстановление серийного производства в Самаре и затем покупать эти двигатели», — отметил гендиректор. По его словам, «судьба этого двигателя удивительная — его уничтожают сами творцы», которых «вопрос не заинтересовал». Вместо модернизированных НК-33, которые должна была получить первая ступень «Союз-7», ракету оснастят многоразовым двигателем на основе РД-171 от «Энергомаша».

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Сопов также отметил задержки с поставками комплектующих для ракет «Зенит-3SL», вызванные неспешностью российских властей. «Контракт на производство был подписан еще в прошлом году, вопрос согласован со всеми странами — партнерами проекта, а с российской стороны вопрос только-только выходит на финишную прямую», — пояснил глава S7 Space.

По его словам, компания получила «решение комиссии экспортного контроля» и ожидает «оформление распоряжения правительства», текст которого согласован с «Роскосмосом». «Это компромиссный вариант между тем, что мы бы хотели, и тем, что нам дают. В итоге бюрократические требования приведут к удорожанию каждой нашей ракеты примерно на два миллиона долларов», — уточнил Сопов.

В настоящее время S7 Space является единственной российской частной компанией, осуществляющей космические пусковые услуги. В распоряжении компании имеются две площадки — «Морской старт» (Лонг-Бич, Калифорния, США) и «Наземный старт» (Байконур, Казахстан), предназначенные, соответственно, для запуска российско-украинских ракет «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ». В перспективе с данных площадок планируется запускать носители «Союз-7», создаваемые S7 Space на основе разрабатываемой «Роскосмосом» ракеты «Союз-5».

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