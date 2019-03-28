Испытания индийской ракеты назвали угрозой российскому «Прогресс МС-11»

Находящиеся на околоземной орбите обломки разрушенного индийской ракетой спутника могут угрожать российской миссии «Прогресс МС-11», передает РИА Новости заявление ведущего научного сотрудника отдела Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Натана Эйсмонта.
По его словам, грузовой корабль при полете к Международной космической станции (МКС) может столкнуться с обломками разрушенного космического аппарата. «При любом запуске космические аппараты всю последовательность высот проходят, и в этом случае вероятность не нулевая существует», — сказал ведущий научный сотрудник.
Встречу обломков спутника и околоземной станции Эйсмонт посчитал маловероятной. «Станция летает на высоте 400 километров, сбили на низкой орбите. Но разлет осколков мог пойти и наверх, тогда, конечно, какие-то угрозы будут. Стопроцентной гарантии нельзя дать», — отметил эксперт.
Испытания Индией противоспутникового оружия, в ходе которого удалось ликвидировать находящийся на высоте 300 километров космический аппарат, состоялись 26 марта.
Запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-11» с космодрома Байконур (Казахстан) к Международной космической станции (МКС) запланирован на 4 апреля.