Первый пуск сбившей спутник Земли ракеты оказался неудачным

За шесть недель перед успешным пуском противоспутниковой ракеты Индия провела неудачный тест. Об этом пишет Diplomat со ссылкой на источники в администрации США.

Указывается, что первые испытания противоспутниковой ракеты проводились Индийской организацией космических исследований и разработок (входит в министерство обороны страны) еще 12 февраля. Испытания проводились на острове Абдул Калам в штате Орисса. По данным источника, спустя 30 секунд после запуска ракета упала в Бенгальский залив.

Об успешных испытаниях противоспутниковой ракеты Индия сообщила 27 марта. Таким образом государство стало четвертой в мире страной, обладающей противоспутниковым оружием. «Индия вошла в число космических сверхдержав после таких стран, как США, Россия и Китай. Наше противоспутниковое оружие успешно сбило аппарат на низкой околоземной орбите», — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Затем сообщалось, что находящиеся на околоземной орбите обломки разрушенного индийской ракетой спутника могут угрожать российской миссии «Прогресс МС-11». Отмечается, что грузовой корабль при полете к Международной космической станции может столкнуться с обломками разрушенного космического аппарата.

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