Раскрыты подробности увода полыхающего МиГ-29ЛЛ от жилых домов в Подмосковье

Летчики-испытатели подмосковного «Летно-исследовательского института имени Михаила Громова» (ЛИИ) Михаил Кондратенко и Евгений Крутов покинули самолет-лабораторию МиГ-29ЛЛ (бортовой номер 84), когда «задняя часть [машины] была сплошной огненный шар», рассказали пилоты «Военно-промышленному курьеру».

По словам Крутова, пламя, распространяющееся от задней части самолета, появилось перед тем, как самолет стал приближаться к слою облаков. Чтобы избежать столкновения с жилыми объектами, пилоты замедлили снижение и «добавили обороты правому двигателю». Одновременно с этим система контроля «Экран» фиксировала «целую россыпь отказов».

После того как МиГ-29ЛЛ покинул район облачности, прямо по курсу горящей 13-тонной машины летчики-испытатели увидели жилые многоэтажки Воскресенска (Московская область). Хотя пилоты предупредили руководителя полетов об уходе от города, сообщение не дошло до адресата из-за сгоревшей при пожаре радиостанции.

«Мы вместе уводили самолет от домов. Нагрузки на педалях были огромные, от РУС (ручка управления самолетом) самолет управлялся неадекватно и с колебаниями. Когда увидели, что домов по курсу уже нет, а впереди лес и поля, начали убирать крен. В этот момент я понял, что ручка отдана от себя полностью, а самолет задирает нос. Произошла полная потеря управления», — рассказал Крутов.

После этого летчик дал команду на выключение правого двигателя, убедился в установке РУД в положении «Стоп» и предупредил о катапультировании Кондратенко, который из-за мощного вихревого порыва при приземлении «серьезно ударился о землю».

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Инцидент с МиГ-29ЛЛ, вызванный пожаром двигательной установки и последовавшей за этим потерей управления самолетом, произошел утром 5 октября 2018 года. Летчики успешно катапультировались. Кондратенко получил травму спины. Горящий в воздухе самолет упал вдалеке от населенных пунктов.

Произошедшее расследует специальная межведомственная комиссия, которая заключила, что «действия экипажа были продуманными, грамотными и своевременными с проявленными при этом выдержкой и самообладанием, направленными на исключение катастрофических последствий столкновения самолета с жилыми массивами, при полном понимании реальной угрозы своим жизням и здоровью».

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