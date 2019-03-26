Раскрыты потери США из-за российского МС-21

США потеряют около 200 миллионов долларов из-за отмены поставок композитов для российских пассажирских самолетов МС-21, передает «Интерфакс» заявление глава Минпромторга Дениса Мантурова.

«Мы нашли способ решения этой проблемы. Да, примерно на шесть месяцев мы уйдем вправо, но при этом мы потом уже точно не вернемся к тем поставщикам, которые раньше имели возможность это сделать. Если говорить в стоимостном выражении — это примерно два миллиона на каждый самолет», — сказал чиновник.

По его словам, это число «можно помножить на 70, а в перспективе на 100 машин — такой заказ у коллег просто выпал из сегодняшнего портфеля».

В марте в аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили, что создание российского композитного крыла для МС-21 потребует дополнительных 2,7 миллиарда рублей.

В ноябре 2018 года стало известно, что самолеты МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок в 2020-м.

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В январе того же года заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель научно-методического центра «Норма», доктор технических наук Василий Подколзин отмечал, что «черное крыло» МС-21 создается по западным технологиям из зарубежных полимерных связующих и углеволокна.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

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