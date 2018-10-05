Момент падения истребителя в Подмосковье попал на видео

Очевидцы сняли на камеру момент крушения истребителя МиГ-29 в Коломенском районе Подмосковья. Видео публикует в пятницу, 5 октября, Telegram-канал «112».
На кадрах видно, как горящий самолет падает на землю, после чего на месте катастрофы поднимается столб черного дыма. В небе появляются две точки — спускающиеся на парашютах летчики, успевшие катапультироваться.
Самолет упал утром в пятницу. Причиной аварии, по предварительной версии, стала техническая неисправность.
Telegram-канал HuePub опубликовал видео с места крушения, снятое с беспилотника.
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