МиГ-29 в Сербии показали высший пилотаж

Видео: tvzvezda.ru

Совместные экипажи России и Сербии на истребителях МиГ-29В в рамках российско-сербского летно-тактического учения «БАРС-2018», проходящего в Сербии, выполнили боевые виражи и развороты на форсаже, «горку», «бочку» и «петлю Нестерова». Кадры некоторых маневров, снятые из кабины одного из пилотов, показал телеканал «Звезда».

Полеты проходили на высотах более тысячи метров. «Наша цель – отработать сложные элементы парного пилотажа и одиночного воздушного боя. Сейчас мы слетали на сложный пилотаж одиночно. Мой сербский друг показал хорошие качества, все замечательно», — сказал командир звена МиГ-29 ВКС России капитан Александр Цапко.

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