В России похвалились «сваривающей пилота» пушкой

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СВЧ-пушка опасна для пилота самолета, поэтому данное оружие целесообразно размещать на летательных беспилотных аппаратах, заявил ТАСС заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.

«СВЧ опасно для живого организма, для клетки. Находиться, конечно, в самолете человек может, но это будет такая крайняя ситуация — как для радиации. Защита должна быть очень мощной», — сказал эксперт.

Летчик уточнил, что сверхвысокочастотное излучение может «сварить» пилота и вызвать гибель тканей, а также спровоцировать нарушение обмена веществ и появление ожогов.

Попов полагает нецелесообразным ставить на самолет или вертолет «в чистом виде такое оружие, так как должна быть очень мощная защита, а это приведет к увеличению веса самолета, и потеряется его эффективность». Вместо этого СВЧ-пушками предлагается оснащать беспилотники.

«Ставить СВЧ-оружие на беспилотник — да, но, опять же, нужно смотреть, какое на нем будет управление в это время. Потому что эти системы будут подвержены тоже излучению, некоторые нужно будет также экранировать, избегать прямого попадания луча и так далее. Есть прямой луч, а есть еще боковые, сопутствующие лучи — и они тоже поражают. Вот почему мы экранируем мощные радиостанции и локаторы — системы, где генерируется эта волна. Делаем кабину управления отдельно от базы излучателя, выносим антенну подальше», — пояснил эксперт.

В октябре советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев заявил, что российское электромагнитное оружие проходит испытания в условиях полигонов.

В ноябре 2017 года стало известно, что военные России в Сирии с октября 2017 года начали испытания предназначенных для подавления сигналов GPS и Wi-Fi образцов электромагнитного оружия, разработанных частными российскими компаниями.

В СВЧ-пушках поражающим фактором выступает электромагнитное излучение сверхвысокой частоты. Такое оружие в перспективе рассчитано полностью сжигать электронику противника, в частности головки самонаведения ракет. Электромагнитными пушками планируется оснащать российские беспилотные самолеты шестого поколения.

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