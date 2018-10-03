Разработка российской зенитной ракетной системы С-400 потребовала 170 миллионов долларов, заявил «Российской газете» гендиректор «Алмаз-Антей» в 2001-2011 годах Игорь Ашурбейли.

По его словам, к 2000 году новая система существовала в виде эскизного проекта. «Реальное финансирование было открыто под моим давлением только в 2000 году. И уже в 2007 году систему, которая прошла весь цикл госиспытаний, приняли на вооружение», — сказал менеджер.

Ашурбейли отметил, что запуск серийного производства был проведен за счет «собственных внебюджетных средств», а по критерию «цена-качество» разработка российской системы потребовала минимум на порядок меньше денежных средств, чем создание американских комплексов Patriot.

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Системы С-400 представляют собой идейное продолжение комплексов С-300, которые превосходят большим радиусом действия и более современной электронной начинкой. С-400 способен обнаруживать цели на расстоянии до 600 километров и поражать их на дальности до 400 километров.

В настоящее время доктор технических наук Ашурбейли является главой космического государства Асгардии. Появление создаваемого в космосе государства, предполагающего монархическую форму правления, анонсировано в октябре 2016 года. В июне 2018 года в Вене прошла инаугурация главы первого в мире космического государства Асгардия, на которой Ашурбейли принял присягу перед дипломатами, исследователями, экспертами по праву и инженерами со всего мира. Он также сообщил, что в королевстве созданы все ветви власти. До сих пор данное образование официального признания не получило.

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