Комическое государство

Человечество давно мечтает выйти за пределы Земли, жить на других планетах. Эту мечту планирует осуществить российский предприниматель Игорь Ашурбейли, создатель и глава первого космического королевства Асгардия. Каким образом он это сделает — выяснила «Лента.ру».

В дождливый октябрьский день на втором этаже гостиницы «Ритц-Карлтон» было многолюдно. Гости из России и других стран бродили по банкетному залу, изучали закуски и общались друг с другом. На входе новоприбывших встречали приветливые пиарщики и выдавали две брошюры: конституцию первого космического королевства Асгардия и красочный промобуклет, в котором объяснялось, что оно собой представляет.

В буклете раскрывалась и суть грядущего мероприятия: 12 октября 2016 года новое государство было создано, а теперь прессу приглашали подвести итоги первого года существования нации и отпраздновать день ее рождения — официальный асгардианский праздник. «Асгардия приглашает всех в будущее», — значилось на полях первой страницы брошюры.

Пресс-конференция проходила в зале с говорящим названием «Вашингтон», не очень большом, но помпезно обставленном. Время шло, гости прибывали и заполняли места. В третьем ряду переговаривались солидные женщина и мужчина средних лет. Начав с обсуждения последних кинофильмов, они перешли к более важному вопросу: дистанционному влиянию на общественное сознание с помощью технологии 25-го кадра и психотронных аппаратов.

Кадр: фильм «Пятый элемент»

Мужчина объяснял концепцию, а женщина одобрительно кивала. Однако вскоре разговор вновь перешел в область кинематографа. Мужчина толкнул локтем соседа: «Григорич, ты не смотрел фильм наш про вторжение инопланетян? Очень хороший, говорят!» Григорич ответил, что так и не сходил на картину, хотя много о ней слышал.

Вскоре в помещении появился предприниматель и филантроп Игорь Ашурбейли — седой полноватый человек с усиками, который оказался по совместительству избранным главой космического королевства. Неспешно взойдя на трибуну, он разложил бумаги с заметками и начал речь.

Прежде чем перейти к рассказу об успехах новоиспеченного государства, Ашурбейли долго рассказывал о предыдущих пресс-конференциях — видно было, что этот вопрос нешуточно волновал его. Первые две были проведены в Париже (городе Свободы) и Гонконге (потому что большая часть граждан Асгардии проживает в Китае), теперь выбор пал на Москву.

— Из Асгардии мы не видим ваших земных границ, только земные континенты, — сказал глава космического королевства. — Крупнейшим из них является Евразия, а крупнейшей страной на нем — Россия. Быть может, именно Москве предстоит в будущем стать столицей асгардианцев Евразии. К тому же Россия — это родина мировой космонавтики, она отмечает в этом месяце 60 лет полета первого спутника Земли в космос. Так и Асгардия планирует в ближайший месяц запустить свой первый спутник.

Но, по словам Ашурбейли, пресс-конференция в Москве могла бы и не состояться. Первые две проходили в отелях сети «Ритц», а нынче команда предпринимателя решила изменить стратегию и забронировать конференц-зал РИА «Новости». Увы, через некоторое время им отказали в аренде без объяснения причин. Видно было, что глава Асгардии возмущен этим фактом. «Под угрозой срыва оказалось государственное мероприятие Асгардии, что я расцениваю как недружественный акт. Была составлена соответствующая нота протеста, но потом мы решили не мелочиться», — сказал он. Новый зал вскоре нашли, и снова в отеле сети «Ритц». «Видимо, это наша судьба», — резюмировал Ашурбейли.

Кадр: фильм «Пятый элемент»

Затем он наконец поведал об успехах формирования космической нации. В первый день в граждане Асгардии записались 100 тысяч человек, а за 20 дней — 500 тысяч. Конечно, среди них были те, кто регистрировался по нескольку раз, дети и боты. Эти аккаунты отсеяли, оставшимся предстоит второй уровень верификации. После этого они получат ID-карту, а потом и паспорт Асгардии.

За год в космическом королевстве в результате всеобщего голосования были приняты конституция, флаг, гимн и герб, избран глава страны. «Асгардия находится на 177 месте в мире по количеству населения из 193 стран-членов ООН, что, в общем-то, неплохо для страны с годовой историей», — похвастался предприниматель.

Теперь асгардианцам предстоит пройти несколько важных вех в истории нации: запуск спутника «Асгардия-1» в ноябре 2017 года; выборы правительства Асгардии в мае 2018 года, потом выборы суда, прокуратуры, счетной палаты и Высшего космического совета; инаугурация главы страны в июне 2018 года; и, наконец, выпуск марок первого дня гашения.

У Асгардии будет своя криптовалюта — солар, которую обеспечит масса Луны, где будет расположена территория Асгардии в будущем. В Вене зарегистрировано НКО «Асгардия», представляющее страну до момента ее признания ООН самостоятельным государством. В планах — регистрация инвестиционной компании «Асгардия — страна космических стартапов».

«Мы говорим: "мы не лучшие, мы будущие", наш девиз — одно человечество, одна общность. Обнимаю всех вас и каждого из вас», — закончил свое выступление Ашурбейли.

У присутствующих возникла масса вопросов. Например, какие задачи стоят перед первым спутником и зачем его вообще запускать. Ашурбейли ответил, что помимо хранения на его носителе персональных данных асгардианцев он будет играть роль территории Асгардии в космосе.

— Завоевывать что-нибудь на Земле не хочется, — объяснил он. А в международном праве не написано, какого размера территория должна быть, — написано просто, что она должна быть. Наша территория будет летать, и на ней будут храниться цифровые данные всех граждан государства.

Ашурбейли отказался назвать точную дату запуска спутника, сославшись на то, что он человек суеверный. «Бог даст, взлетит», — сказал он. Это высказывание вызвало логичный вопрос из зала: если предприниматель исповедует православие, не считает ли он саму инициативу покорения космоса кощунственной?

Кадр: фильм «Пятый элемент»

Глава Асгардии ответил притчей. Человек спрашивает: «Господи, когда я дойду до края вселенной, что я буду дальше делать?» — «Сын мой, я создал тебя по своему подобию — как создателя, когда ты дойдешь до края моей вселенной, то начнешь создавать собственные».

Все происходящее было несколько сюрреалистичным: вот, перед собравшимися сидит глава нового государства (причем королевства), не признанного ни одной страной мира. Его спрашивают о собирательном портрете граждан его страны, обсуждают с ним, не приведет ли то, что основным языком Асгардии является английский, к засилию англосаксов в его власти — причем на полном серьезе. У корреспондента «Ленты.ру» возник закономерный вопрос: почему Ашурбейли уверен, что его королевству удастся добиться признания ООН?

«Кто сказал, что ООН — это крупная авторитетная организация? Просто некое наследие договоренностей по итогам Второй мировой войны», — ответил предприниматель, тут же, правда, оговорившись, что шутит. По его словам, для признания достаточно голосов четырех-пяти стран, входящих в ООН, а уж это-то проще простого.

Кстати, а почему Асгардия — королевство? Вроде бы она представляет собой парламентскую республику. Однако причина такого наименования оказалась достаточно прозаической.

— Нам хотелось какого-то эпатажа, романтики, волшебства, — признался Ашурбейли. — Космическое королевство! В конституции записано, что у нас конституционная монархия, но срок своего пребывания на посту я ограничил пятью годами, этого достаточно, чтобы асгардианцы определились, чего они хотят сами. Данная конституция — не догма, через пять лет они могут проголосовать за космическую диктатуру — значит, она у них будет. Или будет монархия. Я понятия не имею, что будет через пять лет. Организм растет быстро, 75 процентов асгардианцев — молодые, креативные, что они напридумывают — я не знаю.

Помимо этого, Ашурбейли заявил, что асгардианки — самые счастливые женщины в мире, так как в Асгардии 84 процента мужчин и лишь 15 процентов женщин. Кстати, вскоре откроется государственная служба знакомств. А когда будет избрано правительство и страну признает ООН, власти смогут заключать браки между асгардианцами, многие из которых, кстати, специально не женятся и не выходят замуж сейчас, чтобы сделать это потом в космическом королевстве.

Один из присутствующих задал предпринимателю вопрос: не хочет ли он подискутировать со знаменитым визионером Илоном Маском, который собирается отправить человечество на Марс? Но Ашурбейли счел свой статус слишком высоким для беседы с таким человеком. «Как глава государства я бы с удовольствием позадавал вопросы Путину, Трампу, подискутировал бы, — сказал он. — А говорить с основателем корпорации, пусть даже и выдающимся, — пусть это делает мой министр науки и техники».

При этом он довольно скептически отозвался об идее полета на Марс: «В горизонте своей жизни я дальше Луны не смотрю, так как на сегодняшний день физиология человека не позволяет ему находиться постоянно на более дальних расстояниях, а заниматься авантюризмом не хотелось бы».

Кадр: фильм «Пятый элемент»

В этот момент в зале послышался шум.

— Ну что ты бузишь! В асгардианцы не возьмут! — возмущался один гость из первого ряда поведением своего знакомого.

— Не можем не взять, если он зайдет на сайт и заполнит форму, — сказал ему Ашурбейли.

— А я характеристику напишу! — не унимался мужчина и тут же задал вопрос о том, как, собственно, предприниматель собирается доставить первый спутник космического королевства на орбиту.

Оказалось, что произведен аппарат в Америке, запускается на американской ракете-носителе, который пристыкуется к МКС, а потом отстрелится от нее на орбиту. «Такая беда. В России это никому не было интересно, мы пытались, бились весь год», — огорченно отметил Ашурбейли.

Тем временем корреспондент «Ленты.ру» в конституции Асгардии наткнулся на пассаж о том, что Асгардия берет на себя обязанность отражать любые угрозы и обеспечивать безопасность каждого своего гражданина. Но кто будет обеспечивать? Будут ли в космическом королевстве силовые структуры — полиция, армия?.. И планируют ли они, пока граждане находятся на Земле, а не в космосе, как-то защищать права асгардианцев?

Оказалось, что не будет ни армии, ни полиции. «Поскольку основная задача Асгардии — защита планеты Земля от угроз из космоса, то, конечно, (это предусмотрено конституцией) в стране будет воздушно-космический флот, базирующийся на орбите. И задачи его будут состоять не в защите асгардианцев, а защите всего человечества планеты Земля от астероидно-кометной и других опасностей», — сказал Ашурбейли.

Когда же асгардианцы, наконец, получат свой космический дом?

— Я хотел бы при своей жизни побывать в лунном поселении асгардианцев, — признался глава Асгардии. — А до того побывать на первом орбитальном ковчеге. Мне 53 года, вот и считайте. Это, конечно, будет не завтра. Мы начали с первого спутника, в следующем году запустим еще два, в течение четырех-пяти лет будет четырехуровневая орбитальная группировка. И обязательно Луна. Дальше никто не смотрит.