Россия
 
Последние новости
СМИ сообщили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ
Президент Исландии сломал нос во время водных процедур
Кипр выдал России обвиняемого в хищении 307 миллионов рублей
Тимошенко заявила о необходимости отрубить руку Порошенко
Появилось фото найденной у экс-сотрудника Генпрокуратуры Украины золотой лопаты
Президент Ирана назвал обвинения Трампа бредом
В МИД рассказали о постановочном характере химической атаки в Сирии
Популярные новости
СМИ сообщили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ
Тимошенко заявила о необходимости отрубить руку Порошенко
Появилось фото найденной у экс-сотрудника Генпрокуратуры Украины золотой лопаты
Погибла воевавшая в Сирии российская писательница
Американская блогерша случайно занялась сексом в прямом эфире
Кипр выдал России обвиняемого в хищении 307 миллионов рублей

Комическое государство

Москвич создал первое космическое королевство, но не может туда попасть

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: фильм «Пятый элемент»

Человечество давно мечтает выйти за пределы Земли, жить на других планетах. Эту мечту планирует осуществить российский предприниматель Игорь Ашурбейли, создатель и глава первого космического королевства Асгардия. Каким образом он это сделает — выяснила «Лента.ру».

В дождливый октябрьский день на втором этаже гостиницы «Ритц-Карлтон» было многолюдно. Гости из России и других стран бродили по банкетному залу, изучали закуски и общались друг с другом. На входе новоприбывших встречали приветливые пиарщики и выдавали две брошюры: конституцию первого космического королевства Асгардия и красочный промобуклет, в котором объяснялось, что оно собой представляет.

В буклете раскрывалась и суть грядущего мероприятия: 12 октября 2016 года новое государство было создано, а теперь прессу приглашали подвести итоги первого года существования нации и отпраздновать день ее рождения — официальный асгардианский праздник. «Асгардия приглашает всех в будущее», — значилось на полях первой страницы брошюры.

Пресс-конференция проходила в зале с говорящим названием «Вашингтон», не очень большом, но помпезно обставленном. Время шло, гости прибывали и заполняли места. В третьем ряду переговаривались солидные женщина и мужчина средних лет. Начав с обсуждения последних кинофильмов, они перешли к более важному вопросу: дистанционному влиянию на общественное сознание с помощью технологии 25-го кадра и психотронных аппаратов.

Мужчина объяснял концепцию, а женщина одобрительно кивала. Однако вскоре разговор вновь перешел в область кинематографа. Мужчина толкнул локтем соседа: «Григорич, ты не смотрел фильм наш про вторжение инопланетян? Очень хороший, говорят!» Григорич ответил, что так и не сходил на картину, хотя много о ней слышал.

Вскоре в помещении появился предприниматель и филантроп Игорь Ашурбейли — седой полноватый человек с усиками, который оказался по совместительству избранным главой космического королевства. Неспешно взойдя на трибуну, он разложил бумаги с заметками и начал речь.

Прежде чем перейти к рассказу об успехах новоиспеченного государства, Ашурбейли долго рассказывал о предыдущих пресс-конференциях — видно было, что этот вопрос нешуточно волновал его. Первые две были проведены в Париже (городе Свободы) и Гонконге (потому что большая часть граждан Асгардии проживает в Китае), теперь выбор пал на Москву.

— Из Асгардии мы не видим ваших земных границ, только земные континенты, — сказал глава космического королевства. — Крупнейшим из них является Евразия, а крупнейшей страной на нем — Россия. Быть может, именно Москве предстоит в будущем стать столицей асгардианцев Евразии. К тому же Россия — это родина мировой космонавтики, она отмечает в этом месяце 60 лет полета первого спутника Земли в космос. Так и Асгардия планирует в ближайший месяц запустить свой первый спутник.

Но, по словам Ашурбейли, пресс-конференция в Москве могла бы и не состояться. Первые две проходили в отелях сети «Ритц», а нынче команда предпринимателя решила изменить стратегию и забронировать конференц-зал РИА «Новости». Увы, через некоторое время им отказали в аренде без объяснения причин. Видно было, что глава Асгардии возмущен этим фактом. «Под угрозой срыва оказалось государственное мероприятие Асгардии, что я расцениваю как недружественный акт. Была составлена соответствующая нота протеста, но потом мы решили не мелочиться», — сказал он. Новый зал вскоре нашли, и снова в отеле сети «Ритц». «Видимо, это наша судьба», — резюмировал Ашурбейли.

Затем он наконец поведал об успехах формирования космической нации. В первый день в граждане Асгардии записались 100 тысяч человек, а за 20 дней — 500 тысяч. Конечно, среди них были те, кто регистрировался по нескольку раз, дети и боты. Эти аккаунты отсеяли, оставшимся предстоит второй уровень верификации. После этого они получат ID-карту, а потом и паспорт Асгардии.

За год в космическом королевстве в результате всеобщего голосования были приняты конституция, флаг, гимн и герб, избран глава страны. «Асгардия находится на 177 месте в мире по количеству населения из 193 стран-членов ООН, что, в общем-то, неплохо для страны с годовой историей», — похвастался предприниматель.

Теперь асгардианцам предстоит пройти несколько важных вех в истории нации: запуск спутника «Асгардия-1» в ноябре 2017 года; выборы правительства Асгардии в мае 2018 года, потом выборы суда, прокуратуры, счетной палаты и Высшего космического совета; инаугурация главы страны в июне 2018 года; и, наконец, выпуск марок первого дня гашения.

У Асгардии будет своя криптовалюта — солар, которую обеспечит масса Луны, где будет расположена территория Асгардии в будущем. В Вене зарегистрировано НКО «Асгардия», представляющее страну до момента ее признания ООН самостоятельным государством. В планах — регистрация инвестиционной компании «Асгардия — страна космических стартапов».

«Мы говорим: "мы не лучшие, мы будущие", наш девиз — одно человечество, одна общность. Обнимаю всех вас и каждого из вас», — закончил свое выступление Ашурбейли.

У присутствующих возникла масса вопросов. Например, какие задачи стоят перед первым спутником и зачем его вообще запускать. Ашурбейли ответил, что помимо хранения на его носителе персональных данных асгардианцев он будет играть роль территории Асгардии в космосе.

— Завоевывать что-нибудь на Земле не хочется, — объяснил он. А в международном праве не написано, какого размера территория должна быть, — написано просто, что она должна быть. Наша территория будет летать, и на ней будут храниться цифровые данные всех граждан государства.

Ашурбейли отказался назвать точную дату запуска спутника, сославшись на то, что он человек суеверный. «Бог даст, взлетит», — сказал он. Это высказывание вызвало логичный вопрос из зала: если предприниматель исповедует православие, не считает ли он саму инициативу покорения космоса кощунственной?

Глава Асгардии ответил притчей. Человек спрашивает: «Господи, когда я дойду до края вселенной, что я буду дальше делать?» — «Сын мой, я создал тебя по своему подобию — как создателя, когда ты дойдешь до края моей вселенной, то начнешь создавать собственные».

Все происходящее было несколько сюрреалистичным: вот, перед собравшимися сидит глава нового государства (причем королевства), не признанного ни одной страной мира. Его спрашивают о собирательном портрете граждан его страны, обсуждают с ним, не приведет ли то, что основным языком Асгардии является английский, к засилию англосаксов в его власти — причем на полном серьезе. У корреспондента «Ленты.ру» возник закономерный вопрос: почему Ашурбейли уверен, что его королевству удастся добиться признания ООН?

«Кто сказал, что ООН — это крупная авторитетная организация? Просто некое наследие договоренностей по итогам Второй мировой войны», — ответил предприниматель, тут же, правда, оговорившись, что шутит. По его словам, для признания достаточно голосов четырех-пяти стран, входящих в ООН, а уж это-то проще простого.

Кстати, а почему Асгардия — королевство? Вроде бы она представляет собой парламентскую республику. Однако причина такого наименования оказалась достаточно прозаической.

— Нам хотелось какого-то эпатажа, романтики, волшебства, — признался Ашурбейли. — Космическое королевство! В конституции записано, что у нас конституционная монархия, но срок своего пребывания на посту я ограничил пятью годами, этого достаточно, чтобы асгардианцы определились, чего они хотят сами. Данная конституция — не догма, через пять лет они могут проголосовать за космическую диктатуру — значит, она у них будет. Или будет монархия. Я понятия не имею, что будет через пять лет. Организм растет быстро, 75 процентов асгардианцев — молодые, креативные, что они напридумывают — я не знаю.

Помимо этого, Ашурбейли заявил, что асгардианки — самые счастливые женщины в мире, так как в Асгардии 84 процента мужчин и лишь 15 процентов женщин. Кстати, вскоре откроется государственная служба знакомств. А когда будет избрано правительство и страну признает ООН, власти смогут заключать браки между асгардианцами, многие из которых, кстати, специально не женятся и не выходят замуж сейчас, чтобы сделать это потом в космическом королевстве.

Один из присутствующих задал предпринимателю вопрос: не хочет ли он подискутировать со знаменитым визионером Илоном Маском, который собирается отправить человечество на Марс? Но Ашурбейли счел свой статус слишком высоким для беседы с таким человеком. «Как глава государства я бы с удовольствием позадавал вопросы Путину, Трампу, подискутировал бы, — сказал он. — А говорить с основателем корпорации, пусть даже и выдающимся, — пусть это делает мой министр науки и техники».

При этом он довольно скептически отозвался об идее полета на Марс: «В горизонте своей жизни я дальше Луны не смотрю, так как на сегодняшний день физиология человека не позволяет ему находиться постоянно на более дальних расстояниях, а заниматься авантюризмом не хотелось бы».

В этот момент в зале послышался шум.

— Ну что ты бузишь! В асгардианцы не возьмут! — возмущался один гость из первого ряда поведением своего знакомого.

— Не можем не взять, если он зайдет на сайт и заполнит форму, — сказал ему Ашурбейли.

— А я характеристику напишу! — не унимался мужчина и тут же задал вопрос о том, как, собственно, предприниматель собирается доставить первый спутник космического королевства на орбиту.

Оказалось, что произведен аппарат в Америке, запускается на американской ракете-носителе, который пристыкуется к МКС, а потом отстрелится от нее на орбиту. «Такая беда. В России это никому не было интересно, мы пытались, бились весь год», — огорченно отметил Ашурбейли.

Тем временем корреспондент «Ленты.ру» в конституции Асгардии наткнулся на пассаж о том, что Асгардия берет на себя обязанность отражать любые угрозы и обеспечивать безопасность каждого своего гражданина. Но кто будет обеспечивать? Будут ли в космическом королевстве силовые структуры — полиция, армия?.. И планируют ли они, пока граждане находятся на Земле, а не в космосе, как-то защищать права асгардианцев?

Оказалось, что не будет ни армии, ни полиции. «Поскольку основная задача Асгардии — защита планеты Земля от угроз из космоса, то, конечно, (это предусмотрено конституцией) в стране будет воздушно-космический флот, базирующийся на орбите. И задачи его будут состоять не в защите асгардианцев, а защите всего человечества планеты Земля от астероидно-кометной и других опасностей», — сказал Ашурбейли.

Когда же асгардианцы, наконец, получат свой космический дом?

— Я хотел бы при своей жизни побывать в лунном поселении асгардианцев, — признался глава Асгардии. — А до того побывать на первом орбитальном ковчеге. Мне 53 года, вот и считайте. Это, конечно, будет не завтра. Мы начали с первого спутника, в следующем году запустим еще два, в течение четырех-пяти лет будет четырехуровневая орбитальная группировка. И обязательно Луна. Дальше никто не смотрит.

Михаил Карпов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Первая модель советского спутника ушла с молотка за 850 тысяч долларов
В США спрогнозировали будущее российской космонавтики
Бывший лидер Blink-182 изучит НЛО
Другие материалы рубрики
Россия00:0112 октября

«Люди с удовольствием убивают друг друга»

Жизнь в провинции стоит недорого, а работа врача — еще меньше
20:4312 октября

Священник огородил открытый колодец надгробиями в Свердловской области

16:2613 октября

Рецидивист на Ямале разнес камеру и избил тюремщика

15:3713 октября

Ставропольцы наказали пытавшегося объехать пробку водителя

Россия18:3312 октября
Глава компании Mangold Consulting Клаус Мангольд и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер (слева направо)

Германский связной

Почему немцы встали на сторону Путина
15:1913 октября

Гей из Чечни пожаловался Москальковой на преследования

23:5811 октября

Горбачев призвал Путина и Трампа обсудить сокращение ядерного оружия

15:1313 октября

Семья таджикских мигрантов четыре года пряталась на свалке под Челябинском

Россия

«Страна незаметно теряет тысячи жизней от женской онкологии»

Сможет ли ранняя диагностика снизить смертность от рака.
14:3613 октября

Директор кафе в Поволжье пригрозил шашкой заявившей о переработке барменше

22:2610 октября

Фонд Навального отказался удалять расследование об Усманове

15:0113 октября

Кремль прокомментировал слова президента Чехии о потерянном для Украины Крыме

Россия
«Люди с удовольствием убивают друг друга»
Жизнь в провинции стоит недорого, а работа врача — еще меньше
Глава компании Mangold Consulting Клаус Мангольд и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер (слева направо)Германский связной
Почему немцы встали на сторону Путина
«Страна незаметно теряет тысячи жизней от женской онкологии»
Сможет ли ранняя диагностика снизить смертность от рака.
Рецидивист на Ямале разнес камеру и избил тюремщика
Ставропольцы наказали пытавшегося объехать пробку водителя
Гей из Чечни пожаловался Москальковой на преследования
Семья таджикских мигрантов четыре года пряталась на свалке под Челябинском
Все материалы
Мир
Карнавальные фигуры, изображающие Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда ТрампаЯ твоих дипломатов арестовывал
Чем грозит крупнейший в истории конфликт между США и Турцией
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Опиум и смерть
Трамп объявил о готовности пересмотреть ядерную сделку с Ираном
В Стамбуле мужчина расстрелял группу студентов
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Все материалы
Бывший СССР
Приход во власть
Исход выборов в Киргизии определят уголовные авторитеты и региональные кланы
В Совете ЕС рассмотрят вопрос о пересмотре условий ассоциации с Украиной
Украинский город полностью отказался от русского языка
Саакашвили отказали в политическом убежище на Украине
Порошенко назвал число воевавших в Донбассе украинцев
Украинские националисты сравнили Земана с козлом из-за слов о Крыме
Земан отказался извиняться за слова о потерянном для Украины Крыме
Все материалы
Финансы
Паленый товар
Пожар в крупнейшем торговом центре Москвы обошелся в миллиарды рублей
Чистая прибыль «Почта-банка» составит в 2017 году миллиард рублей
Дочерние подразделения ВТБ перейдут на единую лицензию до конца 2018 года
Названы три фактора обвала доллара
Украина запретила российские купюры с изображением Крыма
Медведев призвал Кадырова накормить Россию фруктами
Гознак открестился от превращения Сахалина в полуостров
Все материалы
Бизнес
Памятник, которого не было
ДК им. Серафимовича не признали объектом культурного наследия
Богдан Кравцов«И не сдаваться»
Соучредитель сети «Клаустрофобия» о создании бизнеса с нуля
В Госдуме предложили разрешать отгулы во время магнитных бурь
В Вологде открыто новое производство высокоточных подшипников
На заправке в Латвии заметили первый украинский суперкар
В Германии сняли последние ограничения на использование газопровода OPAL
Африканские помидоры из Белоруссии оказались под запретом
Все материалы
Силовые структуры
Иди лесом: Москва испугалась нового маньяка
В Битцевском парке нашли мужские ноги и голову рядом с трупом женщины
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
«Мы идем к восхищению Третьим рейхом»
Где затаились российские ультраправые
Поставки испорченных консервов в Росгвардию привели к уголовному делу
Раскрыты события последних часов жизни Доку Умарова
Возраст уголовной ответственности в России предложили cнизить до 12 лет
Трех подростков в Подмосковье обвинили в заказном убийстве женщины из-за долга
Все материалы
Наука и техника
Государственный секрет
Простатит сорвал крупнейшую космическую миссию Советского Союза
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Советские подневольные рабочие в сельской местности Германии«Из русской свиньи я превратилась в немецкую подстилку»
Угнанные в Германию советские люди выжили, чтобы попасть в ад на родине
Найден гигантский пожиратель двойников Земли
Рыба запрыгнула в горло поцеловавшему ее рыбаку
В штанах Тима Кука снова заметили новый iPhone
Названы легкие способы продлить жизнь
Все материалы
Спорт
Олег Тактаров и Федор ЕмельяненкоДети нокаута
Емельяненко и Тактаров выясняют, кто царь российских ММА
«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном
Мутко решил свозить сборную России за границу перед домашним ЧМ
Пилот заснул за рулем болида
Футболиста «Баварии» обвинили в бесконтрольном пьянстве
ФИДЕ выступила против власти Илюмжинова
Сборная России сыграет с аргентинцами и испанцами
Все материалы
Культура
Сделано в России
Кино недели: от «Салюта-7» до «Аритмии» и «Витьки Чеснока»
Свобода не читать
Донбасс, война и глушь глазами русских писателей
Радужная осень
Зачем королеву-трансвестита привезли в Москву
Пронесло
Минкульт передумал брать пять миллионов за прокат, и киноиндустрия выдохнула
Харви Вайнштейн (слева)Половина Голливуда: кого домогался озабоченный Харви
Девушка Бонда, Анджелина Джоли и другие жертвы знаменитого продюсера
Режиссер Быков уйдет из кино из-за вины за пропагандистский сериал
Погибла воевавшая в Сирии российская писательница
Все материалы
Интернет и СМИ
Да, это жестко
Шоу на острове внезапно затмило «Дом-2» по обнаженке и сексу в кадре
На британском телевидении впервые покажут женские соски
Плачущий блогер заснял «смерть маленького мяу-мяу» и удивился его воскрешению
«Яндекс.Такси» заподозрили в слежке за пользователями
Влюбившийся в картонную аниме-девочку пингвин умер
Ведущий «Орла и решки» попал в массовую аварию в Киеве
В сети обнаружили похожего на Путина кенгуру-качка
Все материалы
Ценности
Выезд. Дорого.
Обычный москвич съездил на Lamborghini в яхт-клуб и преобразился
Британские эксперты велели носить зимой спортивные костюмы
Nike выпустит бюджетную версию Air Vapormax без шнурков
За волосатую сумку с глазами запросили 18 тысяч рублей
В Москве появился магазин с меховым панно на стене
Louis Vuitton создал кроссовки имперских штурмовиков за 1000 долларов
В Лондоне показали новый гибридный Range Rover
Все материалы
Путешествия
Американские танцы
Чем развлекают себя русские в Сан-Франциско
Россияне испугались летать в пятницу, 13-го
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
Лучший ресторан мира нашли в британском селе
Назван лучший ресторан России
Гибель голой россиянки в Доминикане попала на видео
В Россию начнет летать новая авиакомпания
Все материалы
Из жизни
Клюв закрой
Убийца инвалида гулял на свободе, пока не заговорил попугай
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Корейцы невзлюбили уродливый памятник песне Gangnam Style
Тысячи свиней пытались вплавь спастись от наводнения во Вьетнаме
Пенсионер избил зонтиком вооруженных грабителей ювелирного магазина
Кетчуп из глаз
Сосиски и туалетная бумага превращают россиянина в супергероя
Все материалы
Автобусы-трансформеры
«Икарусы» с трапом, гармошкой и колесами на любой вкус
Ну, ХV
Тест-драйв Subaru XV нового поколения — машины, которой придется непросто
Победы и поражения Tesla Model S
Электрокары против спорт- и суперкаров
Эм и не м
Новая BMW M550i против старой BMW M5: кто же круче?
«Мерседес» отзовет в РФ 15 000 фургонов с «неадекватной» приборкой
Глава Tesla признался в использовании двух машин с бензиновыми моторами
Редкий Aston Martin в цвете Lamborghini оценили в 206 миллионов рублей
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы