Бывший лидер Blink-182 изучит НЛО

Бывший вокалист американской панк-рок-группы Blink-182 Том Делонг основал «Звездную академию искусств и науки». Об этом в четверг, 12 октября, сообщает Noisey.

В состав учреждения войдут бывшие сотрудники министерства обороны США и ЦРУ. Академия будет изучать различные явления, связанные с космосом, в частности, НЛО.

В видеоанонсе, опубликованном на YouTube, Делонг заявляет, что исследования помогут эволюции человечества.

В 2013 году музыкант анонсировал книжку для детей «Сочельник одинокого астронавта».

Том Делонг был вокалистом Blink-182 в 1992-2005 годах, а также с 2009 по 2015 год.