Россия применит СВЧ-пушки в Сирии

Российское электромагнитное оружие проходит испытания в условиях полигонов, сообщил ТАСС советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев. Такое оружие в ближайшее время может использоваться в Сирии, сказал «Национальной службе новостей» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По словам Михеева, системы электромагнитного оружия (СВЧ-пушки) «существуют и очень эффективно развиваются». «Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах», — проинформировал глава концерна. Гендиректор добавил, что одновременно с этим ведутся работы над системами защиты от электромагнитного вооружения.

Комментируя заявление Михеева, главный редактор журнала отметил, что с января 2019 года российские военные начнут серийно получать противодроновые ружья, выступающие носимыми излучателями электромагнитного импульса. «В том числе, конечно, и в Сирию, для наших военнослужащих, которые осуществляют противовоздушную оборону авиабазы Хмеймим. А что касается более мощных изделий, я думаю, что еще нужно будет подождать годик-два», — считает эксперт.

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В ноябре 2017 года стало известно, что военные России в Сирии с октября 2017 года начали испытания предназначенных для подавления сигналов GPS и Wi-Fi образцов электромагнитного оружия, разработанных частными российскими компаниями.

В СВЧ-пушках поражающим фактором выступает электромагнитное излучение сверхвысокой частоты. Такое оружие в перспективе рассчитано полностью сжигать электронику противника, в частности головки самонаведения ракет. Электромагнитными пушками планируется оснащать российские беспилотные самолеты шестого поколения.

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