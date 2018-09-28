У боевой миссии F-35В нашли «костыли»

Американскому истребителю пятого поколения вертикального взлета и посадки F-35B Lightning II, впервые нанесшему авиаудар, требуется значительный объем топлива для выполнения заявленной миссии, пишет автор The Drive Джозеф Тревитик.

Военный эксперт полагает, что самолет, скорее всего, воспользовался воздушной дозаправкой. Тревитик отмечает, что для перелета из Персидского залива в Афганистан истребителю требуется через Оманский залив выйти в Индийский океан и пролететь над Пакистаном.

Автор The Drive предполагает, что в поддержке миссии истребителя могли принимать участие воздушные заправщики ВВС США, находящиеся на Ближнем Востоке, а также самолеты KC-135 Stratotanker, расположенные в Афганистане.

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«Эти самолеты могли оказать поддержку истребителям до и после ударов и сопровождать их на обратном пути в Персидский залив. Возможно также, что F-35B Lightning II приземлялись на базе в Афганистане для дозаправки», — пишет Тревитик.

Самолет КМП США F-35B Lightning II, взлетевший с палубы десантного штурмового корабля ВМС США USS Essex в Персидском заливе, нанес удары по позициям боевиков в Афганистане 27 сентября. Ранее в том же месяце истребитель принимал участие в разведывательной миссии в Сомали.

В сентябре в The National Interest отмечали, что оснащение F-35B Lightning II боекомплектом максимальной комплектации маловероятно, поскольку делает самолет чрезмерно тяжелым, лишая возможности совершать вертикальную посадку на несущий корабль.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской компанией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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