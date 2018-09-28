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США показали нанесший авиаудар F-35B

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Взлет и посадка истребителя пятого поколения вертикального взлета и посадки F-35B Lightning II, ставшего первым американским F-35 Lightning II, который совершил авиаудар по позициям реального противника, попали на видео. Соответствующий ролик на YouTube выложили ВМС США.

Самолет КМП США, взлетевший с палубы десантного штурмового корабля ВМС США USS Essex, нанес удары по позициям боевиков в Афганистане 27 сентября. Ранее в том же месяце истребитель принимал участие в разведывательной миссии в Сомали.

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Предыстория: Американский F-35 нанес первый авиаудар
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