В США признали заметность F-22 для Су-35

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor при определенных условиях уязвим для обнаружения и отслеживания в инфракрасном диапазоне, пишет автор The National Interest Дэйв Маджумдар.

Эксперт американского журнала отмечает, что F-22 способен оставаться малозаметным в инфракрасном диапазоне электромагнитных волн в случае, когда машина находится на большом удалении от датчика противника, который не должен быть направлен напрямую на самолет.

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«На малых расстояниях Raptor появится на инфракрасных датчиках точно так же, как и любой другой самолет», — резюмирует Маджумдар.

Автор напоминает, что ранее F-22 Raptor неоднократно наблюдался гражданскими и военными инфракрасными системами поиска и отслеживая. В частности, такую возможность продемонстрировали: в 2009 году — система OSF (Optronique secteur frontal) французского истребителя Rafale, в 2010 году на авиасалоне Farnborough (Великобритания) — оборудование американской компании FLIR Systems и в 2012 году на учениях Red Flag-Alaska (США) — система EuroFIRST PIRATE (Passive Infrared Airborne Track Equipment) немецкого истребителя Typhoon.

Маджумдар полагает, что оптико-локационная станция ОЛС-35, установленная на российском истребителе Су-35, менее эффективна, чем EuroFIRST PIRATE (обнаружившая F-22 Raptor на расстоянии около 37 километров), но также способна обнаруживать и отслеживать американский истребитель.

«В конечном счете, такая система длинноволнового инфракрасного поиска и отслеживания, которая может наблюдать малозаметные самолеты на различных расстояниях, представляет наибольшую угрозу для таких самолетов, как F-22», — пояснил эксперт.

Таким образом в The National Interest отреагировали на появившееся в сентябре изображение в Instagram, в русскоязычном описании которого утверждается, что там демонстрируется «F-22 Raptor в прицеле нашего Су-35».

F-22 "Raptor". Что для вас "партнёрские" взаимоотношения? Лично для меня, и в воздухе, и в постели это значит, что кто-то кого-то трахает. Причём если в постели это как-бы минимум дружеские взаимоотношения, то в воздухе, это нечто совсем иное. Все партнёрские взаимоотношения предусматривают лишь некий договор не стрелять по "партнёру". Не стрелять боевым оружием. При этом мешать выполнить боевую задачу, если она не выгодна партнёрам, тебе будут всеми способами. Таких способов миллион. Самый банальный, это постановка помех радиосвязи и средствам навигации. Это самый мирный и гуманный способ. Могут пересекать твой боевой курс на минимальных интервалах и дистанциях сбивая тебя спутняком от двигателей. Могут обоссать сливом топлива, могут обстрелять ППИшками. Могут включить все прицелы и имитировать атаки, с выходом из атаки в последний момент. Могут на твоей высоте в лоб запустить парочку беспилотников. А уж станция предупреждения об облучении у тебя будет орать постоянно, даже на сомневайся. И если файтербомберы могут ответить тем-же, то разведке, штурмовикам и бомберам приходится несладко. Поэтому им помогают файтеры и файтербомберы. Они всеми способами делают выполнение боевой задачи своими подопечными возможным. На фото F-22 "Raptor" в прицеле нашего Су-35с. "ОЛС+ТП". В захвате. Да 22й хамил и был наказан после непродолжительного воздушного боя, за который конечно нашего синегрудого трахнули. Все как обычно. Как видите замечательно захватывается и стелс. Да можем. Да не всегда всё получается, но если надо будет - сделаем. #bomberchronics #russianmilitary #aviator #aviation #авиация #вксроссии #aircraft #airforce #jet #avgeek #russiaairforce #avporn #aviationlovers #aviation4u #pilot #aviationgeek #aviationlover #airplane #fighterjet #fighterpilot #piloteyes #militaryaviation #aviationphotography #planes #f22 Фото опубликовано @

Кроме того, в публикации Маджумдар отметил, что современные технологии позволяют не только обнаруживать в инфракрасном режиме малозаметные стелс-самолеты, но и определять расстояние до них. Для этого достаточно двух разнесенных в воздухе машин, оснащенных инфракрасными датчиками поиска и отслеживания, а также каналов обмена данными между ними и программного обеспечения, анализирующего получаемую информацию.

«Пентагону, вероятно, придется учитывать инфракрасное излучение в качестве потенциальной угрозы для малозаметных самолетов, поскольку им прорабатываются требования к будущим истребителям», — заключает автор.

В мае The National Interest отмечал, что системы поиска и отслеживания, работающие в длинноволновой области инфракрасного излучения, разрабатываемые Китаем и Россией, в 2020-х годах будут способны обнаруживать американские истребители F-22 и F-35 Lightning II.

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