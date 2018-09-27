Американский F-35 нанес первый авиаудар

Американский истребитель пятого поколения вертикального взлета и посадки F-35B Lightning II впервые нанес авиаудар. Целью стали позиции боевиков в Афганистане, сообщает CNN.

Боевой вылет истребителя был совершен с палубы штурмового корабля-амфибии ВМС США USS Essex, несущего шесть единиц F-35B Lightning II. Ранее истребители принимали участие в разведывательной миссии в Сомали, а после отправились из Аденского залива в северную часть Аравийского моря. Самолет нанес удар по фиксированной цели талибов.

Телеканал отмечал, что миссия в Афганистане может стать первым боевым применением F-35 Lightning II для американских военных. Таким образом Корпус морской пехоты стал первым видом вооруженных сил США, использовавшим новый истребитель для нанесения авиаударов.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской компанией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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