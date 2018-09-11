В США назвали семь худших авианосцев мира

Американская редакция Business Insider назвала семь худших, по мнению издания, действующих авианосцев и вертолетоносцев планеты.

Список начинается с первого китайского авианосца Liaoning, который представляет собой обновленный советский корабль «Варяг». За ним следует единственный российский (ранее — советский) авианосец «Адмирал Кузнецов», который относится к тому же типу, что и «Варяг». Издание отмечает, что у советских кораблей есть проблемы с силовыми установками.

Третье место занимает таиландский Chakri Naruebet, который фактически не используется по целевому назначению и простаивает в порту. Следом идет американский универсальный десантный корабль Wasp, предназначенный для размещения истребителей F-35B Lightning II, но практически не использующийся до сих пор.

Пятое и шестое места принадлежат австралийским перевозчикам. Два корабля типа Canberra из-за проблем с двигательной установкой находятся на ремонте. Завершает список самый дорогой и мощный в мире авианосец, американский Gerald Ford, который, будучи введенным в эксплуатацию в июле 2017 года, несколько раз отправлялся на ремонт.

Business Insider отмечает, что «по меньшей мере 42 введенных в эксплуатацию авианосцев обслуживают не менее 14 военно-морских флотов по всему миру».

В феврале американский журнал The National Interest включил «Адмирал Кузнецов» в пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду.

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