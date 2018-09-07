Российский «Безупречный» порежут для установки китайского дизеля

Дизельный двигатель российского пограничного сторожевого корабля «Безупречный» проекта 22460, сломавшийся в конце августа, заменят к 20 сентября, заявил Mil.Press FlotProm гендиректор судостроительной фирмы-производителя «Алмаз» Ильяз Мухутдинов.

Дизель заменят с 15 по 20 сентября, для чего в корпусе «Безупречного» сделают технологический вырез. «Мы уже делали такую операцию, она занимает у нас трое суток, и еще два дня потребуется на установку оборудования», — объяснил руководитель.

Михутдинов отметил, что двигатель, которым заменят неисправный, находится в пути. По его словам, поставщик дизеля («Морские пропульсивные системы») тесно взаимодействует с верфью. «Компания выполнила весь комплекс мероприятий по предотвращению таких аварий, мы вместе работаем над улучшением качества», — отметил Михутдинов.

Также гендиректор «Алмаза» напомнил, что верфь планирует передать корабль заказчику 15 октября, тогда как контрактный срок передачи «Безупречного» заканчивается 1 декабря.

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Ранее издание сообщало, что поломка дизельного двигателя китайского производства CHD622V20CR произошла в конце августа.

Корабль «Безупречный» проекта 22460 (шифр «Охотник») заложили в мае 2017-го и спустили на воду в апреле 2018 года. Контракт на постройку двух таких кораблей «Алмаз» заключил с ФСБ России в 2014-м.

Корабли проекта 22460 разработаны в «Северном проектно-конструкторском бюро». Предназначены для охраны государственной границы и территориальных вод, а также для борьбы с терроризмом и пиратством.

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