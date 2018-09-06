Российские ракетные корабли получат китайские двигатели

В России рассматривается возможность оснащения малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр «Каракурт») китайскими дизелями. Соответствующее предложение направила в адрес верфей компания-поставщик судового оборудования МПС («Морские пропульсивные системы»), сообщил Mil.Press FlotProm отраслевой источник.

Речь идет о поставке пропульсивной установки, состоящей из трех дизелей китайского производства модели CHD622V20CR, трех реверс-редукторов Rejnes модели WVS2240, а также систем управления. Также МПС предложила оснастить «Каракурты» тремя дизель-генераторными агрегатами ДГА-320-В-А1-МПС.

Издание отмечает, что конструкция малых ракетных кораблей предполагает установку разработанных СССР дизелей М507А производства научно-производственного концерна «Звезда», поставки которых задерживаются, тогда как оснащение китайскими двигателями потребует изменения проекта и перестройки сформированных корпусов кораблей.

Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» — серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». ВМФ России должен получить 18 малых ракетных кораблей проекта 22800, первые два будут переданы в 2018 году. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, а также силовыми установками российского производства.

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В сентябре стало известно, что пограничный сторожевой корабль «Безупречный» проекта 22460, построенный судостроительной фирмой «Алмаз» для ФСБ России, получит замену дизеля CHD622V20CR, произведенного в Китае, из-за возникших неисправностей.

Двигатели CHD622V20CR на кораблях и судах ВМФ и Погранслужбы ФСБ России ломались не менее четырех раз.

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