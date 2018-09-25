F35B нашли применение в Сирии

Американский истребитель пятого поколения вертикального взлета и посадки F-35B Lightning II в течение XXI века будет играть все большую роль в военных кампаниях в ближневосточном регионе, пишет на страницах The National Interest вице-президент Лексингтонского института (США) Дэн Гуре.

По мнению эксперта, самолет, разворачиваемый с корабля-носителя, подходит для обеспечения разведки и уничтожения целей противника, а информация, получаемая с его помощью, окажется полезной для более эффективного проведения наземных операций вдоль береговой линии.

Гурэ связывает усиление использования в XXI веке техники, подобной F-35B Lightning II, с конфликтами в ближневосточном регионе, а также, потенциально, с осложнением обстановки в Южно-Китайском море.

В качестве примера актуальности истребителей вертикального взлета и посадки вице-президент называет российскую кампанию в Сирии, в которой задействованы несколько аэродромов и кораблей. По мнению эксперта, авианосцы, несущие F-35B Lightning II, при условии своевременного и правильного развертывания, способны эффективно решать поставленные задачи.

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В сентябре в The National Interest признали, что F-35B Lightning II рассчитан на транспортировку тяжелых бомб исключительно на пилонах (внешних подвесках под крылом), что лишает его преимущества малозаметности.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской компанией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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