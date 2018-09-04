В США признали заметность F-35B

Американский истребитель пятого поколения вертикального взлета и посадки F-35B Lightning II рассчитан на транспортировку тяжелых бомб исключительно на пилонах (внешних подвесках под крылом), что лишает его преимущества малозаметности, пишет The National Interest.

«F-35B не может переносить массивные бомбы незаметно, поскольку их нужно подвешивать на внешних пилонах», — пишет американский журнал. Издание отмечает, что большинство американских противобункерных бомб слишком тяжелы для размещения во внутреннем отсеке F-35B Lightning II, однако базовый вариант истребителя (F-35A) допускает такую возможность.

Журнал добавляет, что максимальная вооруженность F-35B Lightning II маловероятна, поскольку делает самолет чрезмерно тяжелым, лишая тем самым машину возможности совершать вертикальную посадку на авианосец. «Если бы F-35B взлетел с максимальным весом, ему либо пришлось бы израсходовать свое оружие в бою, либо сбросить его перед посадкой», — пишет TNI.

Материалы по теме Дорогой пролет Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»

Тем не менее, заключает журнал, «F-35B остается почти тем же самолетом, что и F-35A, с некоторыми ограничениями на маневренность и оружие». «Он имеет те же самые первоклассные сенсорные системы, радар и возможности передачи данных», — сообщает издание.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской компанией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!