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Неудачная воздушная дозаправка F-35 попала на видео

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Jeff Rice / Facebook

Трудности, возникающие при воздушной дозаправке F-35B Lightning II, попали на видео, выложенное пилотом A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) в Facebook.

В двухминутном ролике заметно, как истребитель пятого поколения Королевских ВВС, совершающий трансатлантический перелет из США в Великобританию, пытается захватить конус на конце дозаправочного шланга самолета-заправщика, одновременно стремясь избежать деформации стелс-покрытия истребителя.

В обратившем внимание на ролик издании The Drive отмечают, что с F-35B Lightning II и F-35С Lightning II в период с апреля 2014-го по август 2017-го произошел 21 инцидент, связанный с воздушной дозаправкой.

Обслуживание в полете данных истребителей проводится самолетами, оборудованными системой дозаправки «шланг-конус». Отмечается, что неудобства такой системы особенно очевидны в условиях непогоды, в связи с чем заправочную систему предложено усовершенствовать.

F-35 Lightning II создается Lockheed Martin в трех основных вариантах — для военно-воздушных сил (A), с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (B) и палубном (C).

На разработку, производство и обслуживание около четырех тысяч самолетов, которые начинают получать 12 стран мира, включая США и Великобританию, и требуемую для этого инфраструктуру, планируется потратить до 1,5 триллиона долларов.

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