Произведен трехсотый F-35

Компания Lockheed Martin в июне 2018 года отгрузила трехсотый серийный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Последний экземпляр получили ВВС (Военно-воздушные силы) США в Юте, сообщает FlightGlobal.

Американский оборонный гигант заявляет, что к настоящему времени с конвейера сошли 197 экземпляров F-35A Lightning II (вариант истребителя для военно-воздушных сил), 75 изделий F-35B Lightning II (разновидность с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и 28 моделей F-35C Lightning II (палубная версия), предназначенные для США и стран-партнеров.

Всего прошли обучение 620 пилотов и 5600 сопровождающих, общее время налета превышает 140 тысяч часов. Отмечается, что в настоящее время стоимость каждого из трех вариантов истребителя упала до менее чем 40 процентов от цены первого F-35 Lightning II.

Следующие триста истребителей должны сойти с конвейера до конца 2020 года. В 2017 году Lockheed Martin произвела 66 самолетов, в 2018 планируется выпустить 91 самолет. С 2023 года компания ожидает выпускать 160 истребителей в год.

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Согласно базе Flight Fleets Analyzer, F-35A Lightning II получают Австралия, Израиль, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Южная Корея и Великобритания. В июне 2018-го первые такие истребители должны прибыть в Турцию.

В рамках программы JSF (Joint Strike Fighter), предполагающей замену истребителей четвертого поколения США и их союзников на истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, на разработку, производство и обслуживание около четырех тысяч самолетов и требуемую для этого инфраструктуру планируется потратить до 1,5 триллиона долларов.

F-35 Lightning II должны стать основными истребителями первой половины XXI века как минимум в двенадцати странах мира — США, Великобритании, Австралии, Турции, Италии, Канаде, Норвегии, Нидерландах и Дании, Израиле, Японии и Южной Корее. В дальнейшем к программе могут подключиться Бельгия и Финляндия.

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