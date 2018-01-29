У американских F-35 нашли тысячу дефектов

Только «около 50 процентов самолетов» F-35 Lightning II пригодны к эксплуатации, а всего у американских истребителей насчитывается примерно тысяча «неразрешенных недостатков самолета», сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Пентагона.

Информационное агентство отмечает, что, по сравнению с октябрем 2014 года, ситуация с числом дефектов (например, на экран шлема пилота F-35 с ошибками поступает «жизненно важная» информация о полете) практически не изменилась, однако снизилось количество непригодных к работе самолетов.

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Bloomberg отмечает, что значительное количество F-35 Lightning II простаивают, ожидая запчастей от многочисленных подрядчиков, которые не в состоянии обеспечить своевременные поставки необходимых компонентов.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которых с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель выпускается в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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