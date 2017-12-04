Пентагону разрешили использование кассетных бомб

Пентагон прекратит уничтожение кассетных бомб, оставляя за собой право на их применение в случае возникновения в этом необходимости, сообщает Jane's 360.

Издание отмечает, что американские военные продолжат использование кассетных бомб вплоть до тех пор, пока Пентагон не найдет подходящую альтернативу. В настоящее время наиболее популярным в США кассетным оружием считается GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System).

Конвенция по кассетным боеприпасам, подготовленная в 2008 году, к настоящему времени ратифицирована около ста странами. Соглашение предусматривало уничтожение соответствующего типа вооружения в течение десяти лет.

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Китай, Северная Корея, Россия и США официально не присоединились к конвенции. При этом Штаты в инициативном порядке начали постепенную ликвидацию имеющихся у нее кассетных бомб. Полностью избавиться от данного оружия США должны были в 2019 году.

Бомбовая кассета представляет собой снаряд-контейнер, содержащий в себе десятки более мелких бомбовых элементов.