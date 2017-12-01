Названы последствия ядерного удара по Вашингтону

Аналитик National Interest Дэниэл ди Петрис оценил последствия возможного ядерного удара КНДР по столице США — городу Вашингтону.
От взрыва северокорейской атомной бомбы (мощностью до 250 килотонн в тротиловом эквиваленте) в центре города, отмечает автор, пострадают сразу около миллиона человек (412 880 убитых и 412 880 раненых) в столице и ее пригородах. Центр Вашингтона, в частности Белый дом и Капитолий, будет уничтожен.
Эксперт в своих оценках опирался на данные о недавнем испытании КНДР ракеты, дальность полета которой может составлять 13 тысяч километров, что позволяет оружию достигнуть практически любой точки континентальных США.
Ранее ди Петрис оценил последствия ядерного удара КНДР по американскому Сан-Франциско.
Для оценок ди Петрис использовал программу, предложенную Алексом Веллерстайном из Технологического института Стивенса (Нью-Джерси). Инструмент предлагает оценить последствия удара в зависимости от мощности бомбы или типа ракеты с ядерной боеголовкой для ряда мировых столиц. Например, с ее помощью можно определить последствия американского удара по Москве.