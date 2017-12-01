Названы последствия ядерного удара по Вашингтону

Аналитик National Interest Дэниэл ди Петрис оценил последствия возможного ядерного удара КНДР по столице США — городу Вашингтону.

От взрыва северокорейской атомной бомбы (мощностью до 250 килотонн в тротиловом эквиваленте) в центре города, отмечает автор, пострадают сразу около миллиона человек (412 880 убитых и 412 880 раненых) в столице и ее пригородах. Центр Вашингтона, в частности Белый дом и Капитолий, будет уничтожен.

Эксперт в своих оценках опирался на данные о недавнем испытании КНДР ракеты, дальность полета которой может составлять 13 тысяч километров, что позволяет оружию достигнуть практически любой точки континентальных США.

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Ранее ди Петрис оценил последствия ядерного удара КНДР по американскому Сан-Франциско.

Для оценок ди Петрис использовал программу, предложенную Алексом Веллерстайном из Технологического института Стивенса (Нью-Джерси). Инструмент предлагает оценить последствия удара в зависимости от мощности бомбы или типа ракеты с ядерной боеголовкой для ряда мировых столиц. Например, с ее помощью можно определить последствия американского удара по Москве.