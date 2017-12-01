Американцы испугались боевых роботов из России

США рискуют проиграть России и Китаю в технологическом развитии из-за роботов и искусственного интеллекта. Об этом пишет обозреватель Закари Коэн на сайте телекомпании CNN.

Он заметил, что российская армия разрабатывает роботов, системы уничтожения беспилотников и крылатые ракеты, которые могли бы анализировать данные радаров и самостоятельно решать, какую им принять скорость или высоту и в каком направлении лететь. Одновременно, в Китае развитие и применение этих технологий назвали приоритетной задачей в государственном плане.

В то же время, как отмечает Коэн, в США ощущается недостаток инвестиций для развития и внедрения искусственного интеллекта. Причем в стране до сих пор не существует четкого плана развития этой области.

23 ноября сообщалось, что в России планируется создание робота-танка на базе платформы «Армата».