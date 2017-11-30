В районе Зоны 51 заметили странную активность

Необычная активность в районе Зоны 51, секретной военной базе в Неваде, обнаруженная энтузиастами, может свидетельствовать об испытаниях разрабатываемого B-21 Raider, первого американского тяжелого бомбардировщика за последние тридцать лет, сообщает блог The Aviationist.

«Мы точно не знаем, что именно происходит в Зоне 51, но после посещений этого района в начале ноября мы достаточно уверены в том, что сейчас там готовится нечто существенное», — отмечают авторы.

В окрестностях Зоны 51 энтузиастам и журналистам за последние полтора года удалось сделать ряд наблюдений. В частности, 13 ноября 2017 года там был замечен F-117 Nighthawk, одноместный дозвуковой тактический малозаметный ударный самолет. Воздушное судно было накрыто брезентом и перевозилось на грузовике в сторону базы.

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Еще ранее в тот же день наблюдателям встретился военный, одетый в штатское и несший крупную ручную кладь. Позднее мужчина скрылся из вида наблюдателей.

На следующий день другие наблюдатели в районе Зоны 51 сделали снимки F-117 Nighthawk, летящего вместе с F-16, многофункциональным легким истребителем четвертого поколения. Последний самолет был оснащен системой IRST (Infra-red search and track), предназначенной для отслеживания по инфракрасному излучению реактивных самолетов и вертолетов.

В 2016 году журналист Тайлер Роговей из The War Zone сообщил о появлении в районе зоны 51 крупного ангара и взлетной полосы. Новый ангар значительно крупнее, чем помещение для B-2 Spirit, тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика.

В The Aviationist полагают, что в Зоне 51 испытывают систему подавления инфракрасного излучения корпусом самолета и его двигателями, предположительно, для разрабатываемого B-21 Raider.

Принятие на вооружение данного тяжелого бомбардировщика, способного нести термоядерные боеголовки, планируется в 2025 году. Самолет должен заменить Rockwell B-1 Lancer и Boeing B-52 Stratofortress. Стоимость одного B-21 Raider приближается к 600 миллионам долларов.